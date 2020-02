Tu cand faci revizie aparatului de aer conditionat?

Un aparat de aer conditionat necesita atentie pentru a functiona eficient si a oferi calitate maxima a aerului din casa. Sunt trei tipuri principale de intretinere sau revizie aer conditionat pe care le prezentam imediat.Interesant este ca fiecare tip de service spune ceva despre noi. Mai exact, cu cat preferam mai mult un anumit tip de operatiune de intretinere, cu atat vom afla mai mult despre noi insine.Pentru unii dintre noi pare scump si fara rost sa cheltuim bani cu service-ul aparatului de aer conditionat, fara ca acesta sa fie defect.Cu toate acestea, fara nicio indoiala, aceasta este procedura cea mai ieftina si mai sigura. Intretinerea preventiva este destinata sa corecteze anumite probleme, inainte de a se manifesta acut si de a provoca daune majore. Cumva e asemanator cu vizitele noastre la medicul generalist.Daca mergem cel putin 1 data pe an la un control de rutina si un set de analize, vom fi adeptii fara dubiu ai service-ului preventiv. Daca nu, vom sta pe ganduri, vom amana si ne va costa mai mult o reparatie substantiala.Sa ne gandim la altceva: ce s-ar intampla cu masina noastra daca nu am face inspectia periodica si schimbul uleiului si filtrelor? Ar claca cu siguranta. Acelasi lucru se aplica si in legatura cu aerul conditionat.Marele avantaj al service-ului preventiv este faptul ca poate fi programat dinainte pentru 1 an sau chiar 2, eliminand orice surprize neplacute in functionare.Aceasta este o varianta de intretinere preventiva, in care componentele sunt inlocuite inainte de a avea vreun defect. Acest lucru se realizeaza pe baza coeficientului MTBF (Maximum Time Between Failures, adica Timpul Maxim Intre Defectari).Revenind la exemplul masinii personale, exista studii realizate de producatori care determina timpul (stabilit in luni sau kilometri parcursi) in care trebuie efectuata o anumita intretinere a vehiculului, cum ar fi schimbarea filtrelor de ulei.Acelasi lucru este valabil si pentru aparatele de aer conditionat . Sa zicem ca un producator a stabilit ca durata de functionare a filtrului de aer conditionat este de 12 luni.Efectuarea intretinerii predictive inseamna schimbarea filtrului inainte de expirarea acestei perioade, chiar daca totul pare sa fie in regula cu acesta, pentru a ne asigura ca nu apar probleme.Ei da, acest tip de service este pe gustul celor mai responsabili si mai precauti dintre noi.Intretinerea corectiva este cea facuta atunci cand echipamentul are simptome de functionare neconforma. Aceasta procedura consta dintr-un set de metode care au ca scop restabilirea, corectarea si recuperarea capacitatii de climatizare. In cele mai multe cazuri, include o reparatie sau o schimbare de urgenta a unor piese.Marea problema cu acest tip de intretinere este ca scurteaza ciclul de viata al aparatului si ca utilizatorul va fi la mila norocului, cu probabilitatea de a avea un aparat de aer conditionat defect fix in perioada in care ar avea cel mai mult nevoie de el.Evident, acest tip de service este indragit de cei mai nepasatori dintre noi. Este, bineinteles, si cel mai scump.