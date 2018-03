Unul din pionierii magazinelor online din Romania dezvaluie cum a ajuns la vanzari anuale de 20 de milioane de euro

Anul 2009 a reprezentat inceputul crizei economice, dar si inceputul magazinului Ideall.ro. Cum a fost intrarea in afaceri in acel an? Va mai amintiti de provocarile cu care v-ati confruntat atunci?

Ce competitie aveati pe piata atunci si cum a crescut competitia pana in ziua de astazi?

Cat ati investit, pe parcurs?

In anul 2016, ati inregistrat o cifra de afaceri de 13,5 milioane de euro, iar pentru 2017 ati raportat o cifra de 20 de milioane de euro, cu o crestere de 50% fata de anul trecut. Ce a contribuit la aceasta crestere uriasa?

Anul 2017 a insemnat un boom al consumului si a fost anul in care Black Friday a tinut chiar si cateva saptamani pentru unele companii. Cum a aratat anul 2017 in ce priveste comertul online pentru marii jucatori din piata de electronice si electrocasnice din Romania?

Care sunt tendintele pe care le vor urma magazinele online, in 2018?

Ce asteptari aveti ca antreprenor in Romania de la anul 2018? Ce planuri de business aveti?

Desi online-ul reprezinta inca un procent mic din vanzarile din Romania, comparativ cu alte tari, ideea lor a crescut de la an la an si le-a adus o cifra de afaceriDespre ce inseamna viziunea si care sunt riscurile pe care ti le asumi cand te arunci cu capul inainte spre necunoscut in online, Ideall.ro a inceput cu trei asociati: Ionut Vaduva, Alexandru Manea si Catalin Ciolpan. Nu vorbesc despre investitia financiara, dar isi amintesc perfect cat de importanta a fost investitia la nivel de know-how, in momentul pornirii afacerii.Practic, au acoperit de la inceput foarte bine: "Eu veneam din mediul corporate, lucrand la Sony, cu experienta in vanzari; Ionut Vaduva a venit cu experienta pe retail din echipa Domo, iar Alexandru Manea a venit cu know how-ul pe zona de IT, fiind programator si profesor la ASE", isi aminteste Catalin Ciolpan.Ideea a pornit de la faptul ca toti trei erau foarte increzatori in mediul online si in cresterea acestuia."Urmaream mereu cu interes evolutia unor magazine online din Statele Unite si din Vestul Europei si visam sa avem in Romania un magazin in care experienta utilizatorului sa fie cat mai simpla si sa se desfasoare 100% online, fara sa fie necesara deplasarea in magazine fizice sau showroomuri", spune Catalin Ciolpan.In 2009, magazinele fizice inca erau fruntase, iar platile cu cardul online erau extrem de putine.Ei au vazut un mare potential, mai ales uitandu-se la business-uri similare din Vest, cu povestile lor de succes, care in 2009 erau in plin trend ascendent.Am intrat cu mult curaj. Provocarile au fost similare oricarui inceput. Atat eu, cat si cei doi asociati, faceam tot ce se poate face intr-o firma, uneori ne ocupam personal chiar si de livrari.Provocarile cele mai mari au fost atunci unele similare cu cele pe care le avem si acum: cautam o extindere a echipei cu oameni muncitori, dedicati, in care poti avea incredere si sa te poti baza ca fac lucrurile sa se intample si ofera clientului servicii de calitate.In 2009, se vindeau foarte putine electrocasnice mari online. Aici am gasit o oportunitate de intrare in piata. Prin electrocasnice mari ma refer la combine frigorifice, cuptoare, aragazuri, masini de spalat etc.Competitia a crescut, mai ales ca inclusiv cei cu o puternica prezenta in offline au intrat si pe zona de online. Este un mediu competitiv.Online-ul inca reprezinta un procent mic din vanzarile din Romania, comparativ cu alte tari, iar cu cat magazinele online obisnuiesc mai mult romanii cu shopping-ul online, cu atat va fi mai eficient pentru toti pe termen lung.Ideall.ro detine un depozit de 5.000 de metri patrati in Ilfov, cu o suprafata dubla fata de anul trecut. In Bucuresti si in Ilfov, livrarile sunt realizate cu personal propriu, iar pentru flota de masini a fost investita suma de un milion de euro.Am investit atat in spatiul de depozitare si logistica, cat si in personal. Ne dorim sa o facem in continuare.Am facut investitii pe trei paliere mari, care au contribuit la aceasta crestere:. Am investit in depozitul propriu; acum am crescut de la un spatiu de 200 mp la unul de 5.000 mp, unde tinem produse in stoc propriu, pe care le putem livra in 48 ore oriunde in tara. Am dublat numarul angajatilor si verificam constant calitatea cu care se presteaza toate activitatile atat in sediul central, cat si la depozit.. Am facut investitii in platforma online, am lucrat la optimizari constante pentru a asigura utilizatorilor online experienta cat mai placuta si usoara la achizitia online.Anul 2017 a adus o crestere buna magazinului nostru. Cele mai bune perioade de vanzari au fost august si noiembrie-decembrie, iar de Black Friday s-au inregistrat vanzari de peste trei milioane de euro doar in weekendul 17-19 noiembrie, cel oficial.Unele companii au avut campanii de reduceri de Black Friday de mai multe saptamani chiar si in 2016. Ideall.ro a avut anul trecut o campanie de teasing inainte de 17 noiembrie, insa reducerile au pornit chiar pe 17.Platile cu cardul au crescut la noi cu peste 22% in 2017 si ne asteptam la o crestere si in continuare.Pentru orice magazin online publicitatea online este o investitie constanta si cele mai importante trenduri se duc catre zona de video si de mobile.Facebook a declarat la inceputul lui 2018 ca peste 80% din venituri la nivel global a venit in Q4 2017 din publicitatea pe mobile.Zona de video este, de asemenea, in crestere. YouTube este al doilea cel mai vizitat website din lume.Utilizatorii vor sa ia decizii cat mai bune in cazul achizitiilor online, asadar: ce poate fi mai reprezentativ decat un video cu produsul?Trendul prezentarilor video este de ceva vreme in piata si se pastreaza, avand un impact puternic asupra vanzarilor. Poate fi folosit cu succes de orice magazin online: electro-IT, fashion, librarii online, magazine de cadouri s.a.m.d.Un alt trend credem ca este cel al parteneriatelor pe termen lung. Avand in vedere ca exista o multitudine de optiuni de a cumpara online, atat locale, cat si internationale, este din ce in ce mai greu sa vii cu ceva complet nou ca sa poti atrage sau pastra clientii.De multe ori, pretul nu este suficient. Asa ca parteneriatele-cheie sunt din ce in ce mai importante, ca sa poti oferi clientilor beneficii suplimentare si usurinta de a achizitiona in rate, de a primi cat mai rapid produsele, iar lista poate continua.Ideall.ro deja urmareste aceste trenduri, iar echipa noastra investeste timp si bugete catre aceste zone ce aduc un potential mare de dezvoltare.Ma astept ca piata sa aiba o crestere, iar din ce in ce mai multi utilizatori sa migreze in zona de online. Cei din generatia tanara deja au devenit si ei un public important si au deja putere de achizitie.In 2018, tintim o, precum si introducerea de categorii si branduri noi in portofoliu. In 2017, am dublat personalul, iar planul pentru 2018 este de a continua extinderea echipei.Vrem sa investim mai mult si in personal, in special in departamentele de suport clienti si vanzari. Avand in vedere ca peste, ne vom orienta catre oameni care sa poata oferi recomandari de incredere pentru achizitia electrocasnicelor mari.