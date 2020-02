Clujana a iesit din insolventa: Cum s-a revitalizat un brand cu o istorie de peste 100 de ani

Iesirea din insolventa a acestui brand cu o istorie de peste 100 de ani pune in lumina aspectele pozitive ale insolventei, in care salvarea valorii inseamna revitalizarea business-ului si aducerea lui in actualitate, printr-un mix intre traditie si modernitate.Consecventa in misiunea sa de salvare, CITR, o companie Impetum Group, reconfirma solutiile sofisticate de reorganizare pentru care a devenit renumita in cei 20 de ani de experienta in piata."Rolul nostru de administrator judiciar a fost sa insuflam o noua viziune brandului Clujana si sa ne asiguram ca revitalizarea companiei se afla pe agenda tuturor stakeholderilor. Am avut mereu in minte alinierea obiectivelor strategice ale tuturor celor implicati, iar experienta vasta in gestionarea echilibrului dintre creditori si companie a facilitat succesul. Clujana va fi mereu unul dintre proiectele de suflet coordonate de CITR", a declarat Vasile Godinca-Herlea, Managing Partner CITR.Masurile strategice propuse de CITR prin planul de reorganizare au avut obiectivul de a relansa Clujana nu doar la nivel local, ci si national, atat prin dezvoltarea retelei de distributie, cat si prin diversificarea liniei de produse.Din 2019, produsele din piele confectionate de Clujana adreseaza nevoile unui segment de clienti neexplorat, tineri cu varste cuprinse intre 25-40 de ani, fara a-si pierde autenticitatea."Iesirea din insolventa a Clujana da un nou suflu companiei. In domeniul nostru de activitate este dificil sa ramai competitiv. E nevoie fie sa atragi investitii constante, fie sa consolidezi business-ul. Dupa reintegrarea in economie ne concentram atentia spre consolidare", a declarat Florin Gliga, administrator special Clujana.Astazi, produsele Clujana sunt vandute in 14 magazine partenere din Romania. Pentru acest brand, procedura insolventei a insemnat readucerea la viata a unui brand istoric si extinderea la nivel national prin deschiderea a patru noi showroom-uri si un magazin online: al doilea show-room in Cluj-Napoca si primele magazine din Sibiu, Oradea, Bistrita.In aceasta perioada, Clujana si-a imbunatatit marja pentru comercializarea produselor - pana atunci vandute sub media pietei - iar profitul obtinut a fost utilizat pentru finantarea activitatii curente si cresterea productiei. Totodata, compania a redus ponderea serviciilor de tip lohn in cifra de afaceri, cooptand, in schimb, un designer pentru realizarea produselor sub brand propriu.In noiembrie 2019, veniturile provenite din vanzarea produselor Clujana a crescut cu 136% fata de anul precedent.In plus, brandul indragit de generatiile "Baby Boomers" si "Generatia X"a facut un pas mai aproape de "Millenials", printr-o prezenta activa si constanta in social media si prin deschiderea magazinului online.Clujana a reusit sa isi aduca mai aproape publicul tanar printr-o comunicare prietenoasa si accesibila pe canalele Facebook si Instagram.Pentru asigurarea stabilitatii si continuitatii brandului este necesar ca managementul Clujana sa continue masurile strategice adoptate in perioada de reorganizare: anticiparea tendintelor pietei si crearea unui produs competitiv, lansarea de noi colectii cu design modern, mentinerea unui pret de vanzare crescut sau in acord cu nevoile de dezvoltare ale companiei si extinderea retelei de magazine.Totodata, monitorizarea atenta si continua a costurilor de productie si de functionare este vitala pentru mentinerea unei companii sanatoase si sustenabile.