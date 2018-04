De ce intra atat de multe firme in insolventa, in Romania?

"Prinsi in mirajul profitului pe termen scurt, creduli si prea putini interesati de riscurile business-ului, multi oameni de afaceri se trezesc, peste noapte, ca trebuie sa apeleze la insolventa, ca ultim colac de salvare", spune Ovidiu Neacsu, asociat coordonator al Sierra Quadrant, unul dintre principalii jucatori din piata insolventei din Romania, cu un portofoliu de peste 100 milioane de euro.Studiul Sierra Quadrant, realizat pe baza datelor KeysFin, releva ca numarul firmelor care intra anual in insolventa s-a mentinut constant, in jurul a 7.000 de firme, in perioada 2010-2017, cu mici fluctuatii, de la an la an.Astfel, daca in 2010 erau inregistrate 7.052 de firme in insolventa, cu o cifra de afaceri totala de 51,1 miliarde lei, in 2016 s-a ajuns la 6.901 companii, cu afaceri totale de 21,4 miliarde de lei.Pentru 2017, dincolo de cifra legata de numarul total al firmelor, nu sunt inca disponibile toate datele financiare.In statistica generala, ONRC a anuntat un numar de 9.102 firme si PFA intrate in insolventa in 2017, in crestere cu 8,73% fata de anul anterior.Iar primele trei luni din 2018 au adus o crestere cu 19,31% a numarului de cazuri de insolventa (2.305), fata de perioada similara din anul trecut.Cele mai multe firme aflate in insolventa in perioada 2010-2018 (T1) sunt din categoria microintreprinderilor (94%), urmate de firmele mici (4,5%), o dovada ca forta financiara redusa reprezinta o componenta importanta in situatiile de risc.", afirma Ovidiu Neacsu, practician de peste 20 de ani in domeniul insolventei.Potrivit studiului, prototipul firmei vulnerabile la insolventa este cel al unei microintreprinderi care activeaza in primul rand in comert, cel mai des in regiunea Bucuresti-Ilfov, si care este condusa de un om de afaceri roman, cu varsta medie de 50 de ani.O treime din totalul afacerilor celor aproape 7.000 de firme in insolventa se inregistra, potrivit ultimelor date oficiale de la RECOM, in Bucuresti-Ilfov (7,23 miliarde de lei). Urmeaza business-urile inregistrate in regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, fiecare de putin peste doua miliarde de lei.Cele mai multe firme aflate in insolventa activau, in 2016, in comert (1.940), urmate de cele din industria prelucratoare (1.323), constructii (1.285), transport & depozitare (444), agricultura (430) si HoReCa (363)."Chiar daca, judecand pe ansamblul economiei, cifra de afaceri afectata de flagelul insolventei a scazut semnificativ din 2010 in 2016, de la 51,1 miliarde lei la 21,4 miliarde lei, la fel de important este ca datoriile firmelor insolvente s-au adancit in aceasta perioada, de la 57,4 miliarde lei la 75,3 miliarde lei", apreciaza specialistii.O alta cifra interesanta este reprezentata de durata medie de viata a firmelor, care era in intervalul analizat de 11,3 ani, aproximativ o treime (30,4%) dintre ele fiind active intre 6-10 ani.In ceea ce priveste profilul actionarilor firmelor in insolventa, cei mai multi investitori ajunsi in aceasta situatie erau barbati (6.985), cu varsta medie de 49,6 ani, care derulau afaceri in comert, sectorul de prelucrare, constructii, transport si servicii. In ceea ce priveste femeile, cei 3.876 de actionari implicati in afaceri insolvente se ocupau mai ales cu comertul si aveau varsta medie de 48,5 ani.Pe ansamblu, mai mult de 90% dintre investitorii companiilor intrate in insolventa erau de nationalitate romana (11.024), urmate de italieni (223), turci (106) si germani (60).Daca, la nivel global, perioada medie de solutionare a cazurilor de insolventa era in 2017 de 2,5 ani, in Romania se situeaza la 3,3 ani, situatie similara cu cea din Bulgaria, Grecia si Slovacia. La polul opus se afla Irlanda, cu numai 4 luni, Finlanda cu 9 luni, Marea Britanie cu un an si Germania, cu o medie de 1,2 ani.Pentru UE, durata solutionarii insolventelor a fost in medie de 2 ani, iar la nivelul zonei euro de 1,9 ani in 2017.Specialistii spun ca dincolo de legislatie, este nevoie ca mediul de afaceri sa inteleaga necesitatea educatiei continue in sectorul financiar-economic.