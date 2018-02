Investitorii cer majorarea pragului de la care se poate cere insolventa

Acesta a afirmat ca una dintre propunerile PIAROM este marirea nivelului de 40.000 de lei al cuantumului minim al creantei de la care fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Parvan a declarat ca nu propune un nivel anume si ca acesta ar trebui stabilit pe baza situatiei existente in prezent, dar a precizat ca"Avem insolvente in care actionarul a finantat ani de zile firma si este unul dintre cei mai mari creditori. Lucru putin ciudat din punct de vedere economic, ca sa fiu elegant. Si atunci una dintre propuneri este ca, inainte de insolventa, acestui actionar sau actionarilor care au imprumutat firma ani in sir si care sunt printre cei mai mari creditori sa li se converteasca aceste datorii in actiuni. Mi se pare firesc ca, daca tot au finantat ani de zile, sa-si ia actiunile pe baza banilor pe care i-au bagat, dupa care sa venim sa declansam insolventa", a spus Cristian Parvan.A treia propunere de modificare a Legii 85 este ca, inainte de declararea insolventei, obligatoriu sa se treaca si prin alte procese care sa nu implice insolventa, de incercare de mediere intre creditori si companii astfel incat sa se reduca numarul proceselor.Acesta a afirmat ca exista in economie 200.000 de firme aflate in diverse faze ale insolventei, dar pe langa acestea exista 260.000 de societati cu capital negativ."Deci avem in economie firme care nu sunt in insolventa, dar care au capital negativ, capital sub capitalul legal, si in Romania nu se intampla nimic. Aceste firme paraziteaza in continuare mediul de afaceri", a spus Cristian Parvan.