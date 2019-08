Specialisti: Aceasta este ultima sansa pentru sistemul de termoficare din Bucuresti

inainte de colapsul previzibil din sezonul de iarna 2019-2020

Sierra Quadrant, o societate civila specializata pe lucrari complexe de administrare si lichidare, membra a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, a facut demersuri in vederea modificarii legislatiei primare in Parlament, astfel incat amenintarile la adresa situatiei financiare a ELCEN, in particular, si la adresa sanatatii sistemului public de termoficare din Bucuresti, in general, sa fie eliminate.In acest sens, in urma discutiilor cu oficialii ministerului Energiei (actionar majoritar al ELCEN - 97,5%) oficialii companiei au transmis domnului ministru Anton Anton o adresa prin care solicita initierea actiunilor necesare in vederea modificarii/completarii Ordonantei nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, precum si a OUG 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie.Intr-un comunicat remis Business24, ei subliniaza faptul ca eforturile depuse de SIERRA QUADRANT in vederea redresarii ELCEN, o companie de interes strategic national, sunt afectate de cadrul legislativ deficitar, care nu poate fi modificat decat in urma implicarii actorilor politici aflati la guvernare."Fara aceasta implicare, blocajele aparute ca urmare a actiunii si/sau inactiunii PMB, care este principala institutie responsabila pentru situatia actuala in care se gaseste sistemul de incalzire centralizata din Bucuresti, se vor repeta la nesfarsit, facand imposibila refacerea din temelii a arhitecturii acestui sistem", spun specialistii.De altfel, asa cum se poate observa din randurile ce urmeaza, cele patru modificari legislative solicitate vizeaza crearea unui cadru ferm de actiune care sa nu mai permita PMB si RADET sa se eschiveze de la plata sumelor datorate, de la eficientizarea reala a activitatii de furnizare sau de la indeplinirea demersurilor necesare pentru asigurarea unei relatii oneste si eficiente cu producatorii de energie termica, periclitand astfel definitiv sistemul de termoficare.In teorie, RADET are parghiile necesare pentru a sesiza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) cu privire la neefectuarea platilor de catre PMB in contul subventiei, astfel incat sa poata fi emis un ordin comun de ministru prin care sa fie alocate bugetelor locale cote defalcate din impozitul pe venit, strict pentru plata furnizorilor de energie.In practica, PMB (care a infiintat, a organizat, coordoneaza, monitorizeaza si controleaza RADET) nu achita subventia catre RADET, care la randul sau nu plateste producatorii de energie termica, neexistand niciun fel de sanctiune pentru aceasta inactiune. In plus, producatorii de energie, cei mai afectati de neplata subventiei, nu au la dispozitie nicio posibilitate de a sesiza autoritatile competente."De aceea, consideram necesara completarea art. 3 alin. (5) din din OG 36/2006, cu prevederi care sa permita producatorilor de energie termica sa poata sesiza direct MDRAP, in vederea emiterii ordinului comun de ministru prin care sa fie alocate cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, aceste sume urmand sa fie virate in conturile escrow ale furnizorilor de energie termica", se arata in comunicat.De asemenea, acestia apreciaza ca se impune stabilirea unei sanctiuni semnificative aplicabila autoritatilor administratiei publice locale care nu cuprind in bugetul local sumele necesare platii subventiei.PMB a aprobat si a semnat cu foarte mare intarziere Conventia de justificare a avansurilor pentru sezonul de termoficare 2018-2019. Cu toate acestea, nu doar ca ELCEN nu a beneficiat de acordarea in avans pentru luna noiembrie 2018 a subventiei, dar, incepand cu ianuarie 2019, PMB nu a mai efectuat nicio plata catre ELCEN si ROMGAZ pana la data de 12.07.2019.Nerespectarea unui angajament de o asemenea amploare si importanta de catre PMB a condus la afectarea semnificativa a activitatii ELCEN si la transformarea de facto a acestei Conventii intr-un mecanism juridic inoperabil pentru sezonul de termoficare 2018-2019."De aceea, consideram necesara modificarea/completarea art. 5 si 51 din OG 36/2006 astfel incat autoritatea locala sa fie obligata sa plateasca pe tot parcursul anului acest avans, in cazul in care furnizorul aflat in coordonarea si monitorizarea autoritatii locale (in cazul de fata, RADET) nu are resursele materiale necesare constituirii unei garantii in beneficiul producatorului care ii livreaza agentul termic.De asemenea, apreciem ca se impune stabilirea unei sanctiuni semnificative aplicabila autoritatilor administratiei publice locale care nu-si onoreaza obligatiile asumate privind plata in avans a subventiei", se arata in comunicatul Sierra Quadrant.Pierderile inregistrate de RADET din cauza instalatiilor de transport si distributie a energiei termice care au un grad avansat de uzura, peste 80% avand o vechime in functionare de peste 20 de ani, sunt de notorietate publica.Cu toate acestea, desi OG 36/2006 prevede la art. 52 alin. (1) ca aceste pierderi pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, acest lucru nu s-a intamplat in cazul PMB decat in anul 2017, desi RADET era in dezechilibru bugetar inca de la intrarea in vigoare a OG 36/2006."De aceea, consideram necesara modificarea/completarea art. 52 alin. (1) din OG 36/2006 in sensul de a obliga unitatile administrativ-teritoriale sa isi bugeteze si sa plateasca in anul urmator pentru anul precedent pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale. Aceste sume se vor varsa in conturile de tip ESCROW ale furnizorilor de energie termica.De asemenea, apreciem ca se impune stabilirea unei sanctiuni semnificative aplicabila autoritatilor administratiei publice locale care nu-si onoreaza obligatiile asumate privind bugetarea acestor sume", se mai arata in comunicatul companiei.Potrivit art. 1 alin. (1) din OUG 115/2001, producatorii si distribuitorii de energie termica au obligatia sa deschida impreuna cu distribuitori de gaze naturale conturi de tip ESCROW.In cadrul contractului semnat de RADET cu ceilalti actori implicati in producerea si distributia energiei termice, a fost identificata o problema care poate conduce la un blocaj economic considerabil, ca urmare a faptului ca noul furnizor care ar lua locul celui care isi inceteaza activitatea (cazul foarte probabil al RADET) are posibilitatea blocarii semnarii unui nou contract de cont ESCROW, prin emiterea de pretentii care sa afecteze interesele comerciale ale celorlalti semnatari ai acordului."De aceea, consideram necesara modificarea/completarea OUG 115/2001 cu prevederi care sa instituie in sarcina ANRE un mecanism de control, supraveghere si solutionare a diferendelor la semnarea sau modificarea acestor contracte de tip ESCROW.De asemenea, apreciem ca amenda cuprinsa intre 5.000-10.000 lei pentru refuzul semnarii contractului, dar si pentru incasarea sumelor in alte conturi decat cele de tip ESCROW este nesemnificativa si nu descurajeaza astfel de comportamente", mai spun specialistii.