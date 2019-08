Studiu: Companiile mari se confrunta cu un mediu economic dificil in Romania, iar firmele mici se radiaza

"Un nou studiu realizat de Coface Romania privind evolutia insolventelor in Romania, pe parcursul primului semestru al anului 2019, puncteaza scaderea numarului de companii insolvente in aceasta perioada, cu 33%, in contextul unei cresteri economice reale sustinute, de 5,1%. Cu toate acestea, evolutia macroeconomica nu este sustenabila, din cauza mai multor dezechilibre: adancirea deficitului fiscal cu 81% in primul semestru al acestui an, prin comparatie cu aceeasi perioada a anului anterior, cea mai ridicata inflatie anuala din cadrul UE, de 4,1%, cresterea deficitului comercial si deprecierea monedei nationale. Mai mult, analiza Coface arata ca scaderea insolventelor este compensata de cresterea firmelor radiate, intarzierile la plata cresc semnificativ, iar companiile mari se confrunta cu un mediu economic dificil", se mentioneaza intr-un comunicat Coface remis, miercuri, AGERPRES.Studiul semnaleaza ca firmele care au intrat in insolventa pe parcursul primului semestru al anului curent au generat cele mai mici pierderi financiare din ultimii 10 ani, iar distributia regionala a cazurilor de insolventa in primul semestru al anului 2019 reflecta scaderea generalizata la nivel national, toate regiunile inregistrand astfel scaderi mai mari de 20% ale companiilor intrate in insolventa.Totodata, aproape trei sferturi din scaderea insolventelor este inregistrata pe segmentul companiilor care nu au depus declaratiile financiare (37%), nu au inregistrat venituri (14%) sau cifra de afaceri inregistrata in anul 2018 a fost sub 100.000 de euro (27%).Pe de alta parte, scaderea insolventelor este anulata de, astfel ca numarul firmelor care si-au intrerupt activitatea in primul semestru al anului curent este de 85.960 de companii, in crestere cu 36% fata de aceeasi perioada a anului anterior.Mediul de afaceri ramane foarte polarizat, primele 1.000 de companii (conform cifrei de afaceri) concentrand jumatate din veniturile tuturor celor 500.000 de firme active in Romania, subliniaza studiul."Dupa un deceniu in care aproximativ un milion de companii si-au intrerupt activitatea, din care aproape 150.000 insolvente, fenomenul insolventelor scade la minime istorice. Astfel, numarul companiilor insolvente in primul semestru din acest an a scazut cu 33% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior si cu aproape 40% pe segmentul companiilor mari, cauzand astfel cele mai mici pierderi financiare (surplus al datoriilor peste nivelul activelor imobilizate) sau de ordin social (numarul locurilor de munca) din ultimul deceniu. In ciuda acestui fapt, mediul de afaceri da semne de slabiciune, deoarece numarul companiilor care si-au intrerupt activitatea in primul semestru al anului curent a crescut cu 36% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce valoarea instrumentelor refuzate la plata s-a triplat", a declarat Iancu Guda, Services director Coface Romania.Conform datelor preliminare publicate de Buletinul Procedurilor de Insolventa si in baza metodologiei Coface, in primul semestru al anului 2019 s-au deschis 3.058 de proceduri noi de insolventa, fata de 4.562 in perioada similara a anului trecut.In ceea ce priveste numarul companiilor mari (cu cifra de afaceri peste 0,5 milioane euro) care au intrat in insolventa in perioada analizata, acesta a inregistrat o scadere de aproape 40%, ajungand la 174 de firme insolvente, atingand astfel nivelul minim din ultimul deceniu."Insa investitiile scad, durata de rotatie a stocului creste, viteza colectarii creantelor ramane la un nivel rapid, iar profiturile sunt reinvestite pentru scaderea gradului de indatorare, aspecte dificile cu care se confrunta aceste companii", se mai arata in studiu.Potrivit analizei Coface, primele trei sectoare care inregistreaza cel mai mare numar al firmelor aflate in insolventa sunt comertul cu ridicata si distributie (480), sectorul constructiilor (438) si comertul cu amanuntul (387).Analizand numarul de insolvente raportat la totalul firmelor active din sectorul respectiv, analiza Coface evidentiaza sectorul tranzactiilor imobiliare, comertul cu ridicata si distributie si sectorul transporturilor ca fiind primele trei cu cele mai ridicate valori pentru acest indicator (raportat la 1.000 de firme active)."Mediul de afaceri din Romania se afla in situatia paradoxala in care in pofida unor ani de crestere economica extrem de dinamica, nu reuseste sa concretizeze suficiente oportunitati din cauza provocarilor actuale si a incertitudinilor externe ori pe plan local, cele din urma actionand semnificativ la inceputul acestui an. Numarul companiilor active nu a crescut in ultimii 10 ani, iar pe ansamblu companiile sunt mai indatorate si au presiuni mai mari pe lichiditate. Daca ne uitam la varful economiei, evolutia pe parcursul anului 2018 a celor mai mari 1.000 de companii active in Romania (care concentreaza jumatate din veniturile tuturor firmelor) reflecta provocari majore in dezvoltarea acestora: diminuarea marjei brute (concurenta agresiva), scaderea profitului operational (costurile cresc mai accelerat decat veniturile, de mentionat aici presiunea pe costurile cu salariile) si deteriorarea competitivitatii (activele sunt utilizate pentru o perioada mai extinsa) ", afirma Eugen Anicescu, country manager Coface Romania.Astfel, din totalul celor 3.058 de companii insolvente in primul semestru al anului curent, 1.529 au depus declaratiile financiare pentru activitatea desfasurata in anul 2018.Rezultatele analizei Coface confirma faptul ca una dintre principalele cauze care au alimentat riscul intrarii in insolventa a fost deteriorarea lichiditatii, care a fost compensata prin extinderea creditului furnizor.Conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 28,76%, in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, la 3.196 de insolvente. Numarul firmelor radiate a crescut in cu 62,41%, ajungand la 67.807 unitati.