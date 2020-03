Ajutor de miliarde de euro pentru firmele lovite de pandemie: Pagubele economice rezultate sunt imediate si extinse

Insa acest ajutor nu va fi suficient pentru a calma pietele financiare subliniaza BEI, care a facut un apel pentru "garantii suplimentare importante" din partea guvernelor statelor membre, garantii pe care BEI ar putea sa le utilizeze pentru a mentine deschis accesul la finantare pentru IMM-uri.In aceasta scrisoare, trimisa duminica, BEI avertizeaza ca activitatea economica din Europa se restrange ca rezultat al deciziilor guvernamentale destinate limitarii raspandirii virusului si modificarii comportamentului social."Pagubele economice rezultate sunt imediate si extinse", scrie presedintele BEI, Werner Hoyer in aceasta scrisoare consultata de Reuters. "Avem nevoie de un raspuns economic puternic la criza coronavirusului. Evolutiile economice si financiare imediat in fata noastra se apropie de un punct de cotitura. Daca Europa vrea sa isi dovedeasca valoarea in situatia actuala, trebuie sa actioneze la unison", se mai arata in scrisoarea presedintelui BEI.Ministrii de Finante din cele 27 de state membre vor participa luni la o videoconferinta in cadrul reuniunii Eurogrup extins, care are ca scop instituirea unor masuri economice coordonate la nivelul Uniunii Europene.Potrivit BEI, institutie numita si bratul financiar al Uniunii Europene, redirectionarea banilor aflati deja in circuitul de alocare al bancii precum si redirectionarea unor fonduri care in prezent sunt utilizate drept garantii pentru schema de investitii EFSI, ar genera 28 miliarde euro.Alte 12 miliarde euro ar putea veni de pe urma operatiunilor de leveraging, iar o suma suplimentara de 1,5 miliarde euro ar proveni de pe urma optimizarii riscurilor in bugetul UE si in bilantul BEI, a adaugat institutie financiara."Europa are nevoie de un moment de tip "orice este nevoie" in raspunsul la criza coronavirusului", sustine Werner Hoyer, facand referire la planul Germaniei de a oferi garantii nelimitate pentru companiile afectate de pandemie."Este ceva diferit de fondurile de tip bailout deoarece ne permite sa depasim problema si sa evitam nevoia unor bail-out-uri care sa calmeze pietele. Aceasta ar fi o masura de consolidare a increderii economice si politice care ar evita insolventele si ar ajuta eforturile europene de combatere a virusului", a adaugat Hoyer.Banca Europeana de Investitii, cu sediul in Luxemburg, a fost constituita prin Tratatul de la Roma din 1958.Actionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activitatilor de creditare ale BEI este pus pe finantarea de proiecte ce promoveaza o dezvoltare regionala echilibrata si coeziunea economica si sociala intr-o Uniune Europeana extinsa.