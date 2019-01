2019, anul provocarilor: Care sunt cele mai mari temeri ale oamenilor de afaceri din Romania

Potrivit unui barometru realizat de compania de consultanta Frames, 2019 se anunta a fi anul provocarilor, evolutia pozitiva a economiei fiind pusa sub semnul intrebarii, printre altele, de modificarile fiscale, de preconizata scumpire si restrangere a finantarii bancare si de scaderea semnificativa a apetitului pentru investitii.Economia romaneasca va continua sa creasca in 2019, insa ritmul va fi unul mai redus fata de 2018, estimeaza reprezentantii mediului de business. 64% dintre cei chestionati de compania de consultanta Frames in cadrul "Barometrului privind starea economiei" au indicat un avans al PIB-ului intre 3-3,5%, in timp cel 23% au estimat o crestere economica sub nivelul de 3%. Numai 13% dintre respondenti au indicat un avans al PIB-ului peste nivelul de 3,5%.Potrivit rezultatelor barometrului, principalele provocari pentru mediul de afaceri ar urma sa fie legate de posibila extindere a blocajului financiar, indicat de 71% dintre respondenti, de o crestere a fiscalitatii (57%) si de o potentiala evolutie negativa a cursului de schimb (52%)."Dinamica platilor in economie reprezinta, pentru investitori, cea mai presanta problema. Distanta de la emiterea unei facturi pana la plata acesteia a crescut semnificativ in 2018, iar in 2019, pe fondul potentialei reduceri a finantarii, aceasta problema s-ar putea accentua. Creditul furnizor s-a extins foarte mult, iar perioada medie de plata a ajuns, in unele sectoare, la 6-9 luni. In conditiile in care 90% din economie este formata din microintreprinderi si companii mici, slab capitalizate, accentuarea blocajului financiar ar putea genera insolvente si falimente in lant", estimeaza analistii de la Frames.Masurile recente, in domeniul fiscal, anuntate in decembrie de Guvernul Dancila, reprezinta o alta provocare majora pentru investitori."Scumpirea si restrangerea finantarii bancare se afla in prim-plan. Investitorii se tem ca bancile vor strange si mai mult robinetul creditelor, iar conditiile de finantare vor deveni si mai drastice. Suprataxarea sistemului financiar va afecta si leasingul, costurile acestuia urmand sa creasca, in ton cu evolutia cursului valutar", au mai declarat expertii.Evolutia cursului euro reprezinta, pentru investitori, un indicator semnificativ al starii economiei.Intrebati cum vad evolutia monedei europene in raport cu leul in 2019, peste 54% dintre investitori au indicat cursul in jurul nivelului de 4,7 lei/euro. 32% se asteapta ca euro sa evolueze in intervalul 4,7-4,75 lei, in timp ce 14% estimeaza ca moneda europeana va fi cotata, in acest an, sub nivelul de 4,7 lei.Potrivit "Barometrului privind starea economiei", printre celelalte temeri indicate de investitori se afla accentuarea inflatiei, fenomen strans legat de cresterea preturilor la utilitati (carburanti, energie, gaze etc.), scaderea comenzilor, reducerea investitiilor, incertitudinea privind cadrul fiscal si adancirea crizei de pe piata muncii."Apetitul pentru investitii se anunta a fi mult mai temperat in 2019. In conditiile unui cadru fiscal impredictibil, pe fondul scumpirii utilitatilor si a posibilei deprecieri a leului, oamenii de afaceri se tem ca planurile de business ar putea fi date peste cap. Politica pasilor marunti va fi adoptata de tot mai multi investitori, mai ales ca 2019 va fi un an plin de provocari si in mediul politic, cu consecinte pe masura", afirma analistii.Dincolo de temerile privind cadrul macro-economic, Barometrul Frames indica si domeniile cu potential investitional din 2019, asa cum reies din estimarile oamenilor de afaceri.Intrebati care sunt sectoarele care vor aduce profit in acest an, cei mai multi managerii indicat agricultura (43%), comertul (41%), sectorul IT (37%) si transporturile (29%)."Imobiliarele, altadata in topul investitiilor, se anunta a fi un domeniu plin de provocari in 2019, pe fondul preconizatei stopari a Programului Prima Casa si a restrangerii accesului la credite. Dupa un an 2018 excelent, agricultura se anunta a fi, si in acest an, cel mai promitator sector al economiei, alaturi de comert. IT-ul, de la productia de software la serviciile de suport, continua sa se afle printre domeniile cu cea mai mare rata de profitabilitate, in timp ce transporturile vor continua sa beneficieze de o cerere in crestere, pe fondul continuarii politicilor de stimulare a consumului. In topul domeniilor de interes pentru investitori se mai afla serviciile de depozitare, curieratul, industria mobilei si serviciile de suport pentru populatie", afirma expertii de la Frames.Intrebati care ar fi masurile pe care autoritatile ar trebui sa le ia in 2019 pentru a asigura economiei un climat investitional favorabil, peste 80% dintre investitori au indicat inghetarea cadrului fiscal."Un Cod Fiscal batut in cuie, fara masuri luate de pe o zi pe alta, care sa ofere predictibilitate - aceasta se anunta a fi, si in 2019, principala solicitare a mediului de afaceri in relatia cu autoritatile. Temerile investitorilor sunt ca deciziile fiscale majore anuntate in decembrie 2018 ar putea fi urmate, mai ales in primele doua luni din 2019, de alte masuri menite sa taxeze si mai mult mediul de afaceri, in contextul provocarilor bugetare", arata Barometrul Frames.Printre celelalte doleante ale investitorilor in relatia cu autoritatile se mai afla extinderea infrastructurii de transport, reducerea birocratiei administrative, simplificarea metodologiei de acces la fondurile europene si dezvoltarea serviciilor de suport informatizate."Simplificarea relatiei dintre companii si administratie se afla in prim-planul solicitarilor mediului de afaceri. Mai putine proceduri, acte, facilitarea serviciilor de asistenta online, inclusiv de plata, si reducerea birocratiei din sectorul fondurilor UE, acolo unde accesul la finantare ramane in continuare extrem de dificil. Dezvoltarea infrastructurii ramane, bineinteles, principala cerinta a mediului de afaceri, indiferent ca vorbim de autostrazi, cale ferata, transport aerian si naval. Atragerea investitiilor straine, in sectorul greenfield, va depinde in mare masura de modul in care autoritatile vor trata acest aspect", au mai spus analistii de la Frames.Barometrul Frames privind economia romaneasca a fost realizat in perioada 10 - 30 decembrie 2018, prin chestionare online, telefonic si email, pe un esantion reprezentativ de 450 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.