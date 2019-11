Apple doneaza 2,5 miliarde de dolari pentru a combate criza locuintelor din California

Un miliard de dolari va merge spre un fond comun cu autoritatile statului si care va impulsiona proiectele de locuinte accesibile care sufera intarzieri sau stagnari.Un alt miliard de dolari va merge spre un fond gestionat de stat pentru cei care isi cumpara prima casa si care va oferi asistenta financiara profesorilor, asistentelor si membrilor echipajelor de interventie rapida, precum ofiteri de politie si pompieri.Restul de 500 milioane de dolari vor merge spre eforturi similare in regiunea din nordul statului California, unde companiile din sectorul tehnologiei au generat critici din partea locuitorilor, care le considera vinovate pentru cresterea rapida a pretului locuintelor.Intr-un interviu acordat Reuters, directorul general de la Apple, Tim Cook a spus ca grupul "s-a simtit dator" sa contribuie la rezolvarea crizei de locuinte din California.Actualul sediu central Apple, in Cupertino, California, este amplasat la o distanta mai mica de cinci mile (opt kilometri) de casa unde Steve Jobs si Steve Wozniak au asamblat primele computere Apple in anii '70."Vrem sa fim siguri ca acesta va fi un loc viu in care oamenii pot trai si creste o familie. Si nu exista nicio indoiala ca astazi acest lucru nu este posibil pentru multi oameni, ca regiunea sufera de pe urma unei crize locuinte accesibile", a spus Tim Cook. "Sectorul tehnologiei a crescut foarte mult si a devenit o parte importanta a economiei. Am dori sa fim o parte a solutiei si de acea ne alaturam", a adaugat directorul Apple.Anuntul celor de la Apple vine dupa ce alte mari companii din sectorul tehnologic, precum Facebook Inc si Alphabet Inc, grupul care detine motorul de cautare online Google, au promis fiecare un miliard de dolari pentru initiativele destinate construirii de locuinte in California in timp ce Microsoft a alocat 500 milioane de dolari pentru o initiativa similara in Seattle, statul Washington.