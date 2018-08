Bloomberg: Impinsa de la spate de masurile lui Trump, Tesla investeste cinci miliarde de dolari in China

Producatorul american de automobile electrice ia in considerare obtinerea de fonduri din China pentru a finanta cel putin o parte din investitia pentru uzina, adauga sursele.In iulie, Tesla a semnat un acord cu autoritatile de la Beijing pentru construirea unei fabrici la Shanghai, numita "Gigafactory" - prima unitate a producatorului situata in afara SUA. Aici ar urma sa fie produs noul sedan Model 3 pana in 2020.Construirea unei facilitati de productie in statul chinez a devenit cruciala pentru Tesla dupa ce autoritatile de la Beijing au impus tarife vamale de 25% la importurile de masini din SUA, ca represalii la tarifele vamale de 34 miliarde dolari pentru bunuri chinezesti introduse de Washington.China este cea mai mare piata din lume pentru vehiculele electrice si a doua cea mai mare piata pentru Tesla.Analistii de la Bloomberg Intelligence estimeaza ca Tesla va investi in fabrica din China zece miliarde de dolari, dublu fata de cat previziona producatorul american de automobile electrice.Succesul Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 220 de mile (350 de kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 35.000 de dolari, mai putin de jumatate fata de precedentele modele, este considerat un factor crucial pentru ca Tesla sa devina in sfarsit o companie profitabila.Insa, intarzierile de productie au incetinit numarul de automobile livrate clientilor, ceea ce inseamna ca vanzarile Model 3 nu au avut practic niciun efect asupra rezultatelor contabile ale Tesla.