Campaniile din sectorul energetic si gaze, obligate sa faca investitii de 16 miliarde de lei in urmatorii cinci ani

"In ultima perioada am adoptat o serie de reglementari in domeniul energiei electrice si a gazelor naturale care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport, distributie, atat pentru gaze naturale cat si pentru energie electrica, dar si pentru cresterea capacitatii de inmagazinarii a gazelor naturale. Suma totala pe care am evaluat-o ca urmare a acestor decizii depaseste 16 miliarde de lei pentru urmatoarea perioada pana la cinci ani. Suma respectiva o regasim in tarifele reglementate, pentru activitatile de care vorbeam mai devreme. Sunt bani care vor contribui la cresterea sigurantei in alimentare si continuitate in aprovizionare cu gaze naturale si energie electrica", a spus Dumitru Chirita.El a afirmat ca Autoritatea are in vedere cresterea capacitatii de inmagazinare care se ridica in prezent la 3,1 miliarde Nmc (normali metri cubi n.r)."Apreciez ca in perioada urmatoare, doi - trei ani de zile, ar trebui sa se dubleze. Cel putin sa se dubleze pentru a avea o securitate in aprovizionate cu gaze naturale mult peste ceea ce este astazi", a afirmat Dumitru Chirita.Presedintele ANRE a mentionat ca la aceasta data exista inmagazinate 2,8 miliarde normali metru cubi, cu 0,6 miliarde Nmc peste obligatia cumulata a tuturor operatorilor din sectorul gazelor naturale, de 2,2 miliarde de Nmc. Pana la 31 octombrie 2019 inmagazinarea va ajunge la capacitatea maxima a depozitelor.El a spus ca Transgaz a facut eforturi deosebite pentru a creste capacitatea de interconectare la granita, atat cu Bulgaria cat si cu Ungaria, si a precizat ca spera ca va creste capacitatea interconectarea cu Moldova si Serbia.