Care sunt cele mai atractive idei de investitii, in 2020

Ulterior, coronavirusul a facut ravagii, s-a dat startul la perioada de tranzitie a Brexit-ului, Bitcoin a marcat un avans impresionant de 48% de la inceputul anului, iar Tesla a crescut cu 130%.Pana la final de 2020, privim la evenimente precum alegerile prezidentiale din SUA, dar si la alte aspecte ce ar putea deveni generatoare majore de tensiuni in pietele financiare, asa cum reiese din analiza XTB Romania de mai jos.EUR/USD continua sa fie in topul preferintelor investitorilor, ca fiind unul dintre cele mai urmarite instrumente. In timp ce dolarul american ramane supraevaluat, moneda unica europeana are sanse sa se bucure de un mediu mai favorabil, intrucat Europa e posibil sa fi traversat deja cea mai accentuata perioada de incetinire.Dolarul este supus unui risc de vulnerabilitate, generat in a doua parte a anului de alegerile prezidentiale."Traderii vor fi mult mai atenti la punctele de inflexiune in sondaje si, totodata, ar putea transpune nesiguranta intr-o reactie pe dobanzi, iar pe cale de consecinta dobanzile mai slabe ar putea afecta USD-ul", este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.In ceea ce priveste performanta EUR/RON, cotatia este intr-o zona de consolidare, momentan insa, volatilitatea din a doua parte a anului ar putea conduce cursul de schimb valutar catre un nou prag simbolic, probabil 4,9, intr-o prima faza.Nu este un secret ca economia germana a traversat o perioada dificila in 2019, insa asta nu a reprezentat o piedica pentru indicele principal al bursei germane, DAX, care a avansat cu 25%. Perspectiva generala pentru indicele DAX este neutra, aspectele incurajatoare fiind relansarea programului monetar al Bancii Centrale Europene, de Quantitative Easing (QE) si o posibila redresare a situatiei economice.Pe de alta parte, factorul major de risc este dat de un posibil amplu razboi comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana."In scenariul nostru de baza, dincolo de anumite trepidatii pe termen scurt, pietele au sanse sa continue cresterea, insa este prudent sa luam in calcul faptul ca deocamdata nu stim ce se va intampla cu epidemia de coronavirus si nici ce alte evenimente se pot petrece pe termen scurt. Nu putem exclude aparitia unor corectii importante ale pretului, pe parcursul anului", a explicat Claudiu Cazacu.Dupa o perioada de consolidare de cativa ani, aurul a marcat un avans de 20% in 2019, in pofida unui an spectaculos pe care l-a avut piata bursiera. Perspectivele pentru 2020 indica o continuare a trendului de anul trecut. La baza cresterii pretului aurului stau argumente precum cresterea investitiilor si a cererii exercitate de bancile centrale, dar mai ales faptul ca activele bancilor centrale sunt numeroase, iar inflatia nu va putea fi tinuta sub control la nesfarsit."Avand in vedere tendinta de apreciere destul de abrupta, este precaut sa luam in calcul si cateva posibile episoade de depreciere a pretului, unde nivelul de 1.450 de dolari per uncie este de referinta", declara, la randul sau, Radu Puiu, Research Analyst, XTB Romania.In 2019, petrolul WTI a marcat al doilea cel mai puternic avans din sectorul marfurilor, de aproape 30%. Intrebarea esentiala este ce se intampla in zona de 50 dolari, un nivel simbolic foarte relevant. Aspectele fundamentale sunt destul de importante pentru aceasta piata. Coronavirusul are deja efecte, cererea pentru productie in China a scazut, iar cererea pentru transport, la nivel global, a scazut de asemenea.Un al doilea factor important pentru evolutia pretului este reprezentat de decizia OPEC+ cu privire la reducerea productiei. Pentru incurajarea cresterii pretului pe termen scurt, intr-o piata supravanduta, este necesara o taiere adanca a productiei si scaderea rapida a numarului de cazuri de coronavirus."Pentru stabilirea directiei pe termen lung, petrolul este una dintre cele mai dificil de evaluat piete, din cauza multitudinii de factori care se pot schimba. Dupa parerea mea, pietele au sansa de a oscila deasupra pragului de 50 de dolari pentru o vreme, iar in a doua jumatate a anului se profileaza riscul unui episod de depreciere a pretului, cand vom putea vedea pretul chiar si sub 50 de dolari per baril", este de parere Claudiu Cazacu.Pretul porumbului, listat la bursa din SUA, tara cu un statut de exportator major, inregistreaza de ani buni o evolutie laterala, cu spike-uri ocazionale, fara sa urmeze o tendinta clara. "Desi pe termen scurt exista vulnerabilitati, pe termen mediu si lung, ne asteptam ca pretul sa creasca", declara Radu Puiu, Research Analyst..Primul aspect care sustine aceasta ipoteza este campania prezidentiala, despre care multi dintre investitori cred ca ar putea avea efecte pozitive asupra pretului. De luat in calcul este si acordul comercial PhaseOne, ce reprezinta o sansa pentru fermierii americani intrucat impune Chinei sa cumpere produse agricole in valoare de 40-50 miliarde de dolari.Un al treilea factor ce contribuie la cresterea sanselor ca pretul sa creasca este schimbarea vremii, cu efecte si asupra pretului graului. Asadar, pentru restul anului, strict probabilistic, remarcam o serie de factori ce incurajeaza aprecierea pretului.Pe un orizont scurt, pietele financiare par linistite iar dolarul american este bine sustinut. Deocamdata politicile bancilor centrale, la care adaugam stirile recente cu privire la identificarea unui posibil tratament si a unui vaccin impotriva coronavirusului reprezinta factori interpretati favorabil. 