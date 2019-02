Cei mai mari producatori de aur vor sa fuzioneze

Daca aceasta tranzactie va avea loc,, transmite AFP."Barrick Gold Corporation confirma ca studiaza posibilitatea de a fuziona cu Newmont Mining Corporation intr-o tranzactie bazata pe schimb de actiuni", a informat grupul canadian intr-un comunicat de presa.Al doilea mare producator mondial de aur, Newmont si-a anuntat luna trecuta intentia de a cheltui 10 miliarde de dolari pentru a prelua un alt mare producator canadian de aur, Goldcorp, si a trece astfel in fata Barrick Gold pe pozitia de lider mondial al productiei de aur.Nu este prima data cand Barrick si Newmont au incercat sa fuzioneze. Ultima tentativa dateaza din 2014, cand operatiunea a esuat in ultimul moment deoarece cei doi giganti nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la guvernanta noii entitati.In ultimii ani fuziunile si achizitiile in sectorul aurului au fost limitate, companiile fiind concentrate pe reducerea costurilor pe fondul criticilor venite de la investitori cu privire la managementul inadecvat al capitalului.