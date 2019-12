Cladirea istorica a BCR de la Universitate, cumparata de un fond de investitii din Luxemburg

Situata pe Bulevardul Regina Elisabeta, cladirea istorica a Palatului Oscar Maugsch se invecineaza cu principala piata centrala a Bucurestiului."Banca Comerciala Romana a incheiat transferul de proprietate a cladirii istorice Palatul Oscar Maugsch din Piata Universului catre Project Regina Elisabeta Bucharest SRL, o companie de investitii imobiliare cu sediul in Luxemburg, specializata in active hoteliere si cladiri de birouri de pe anumite piete europene. Ca parte a contractului de cumparare, BCR a incheiat un acord de inchiriere temporara a spatiului de la parter in care banca opereaza in prezent una dintre sucursalele sale (...) BCR a facut primii pasi in a pune patrimoniul arhitectural al cladirii la dispozitia publicului, prin gazduirea a doua evenimente culturale importante - Romanian Design Week si Art Safari - in interiorul palatului", se arata in comunicatul citat.Potrivit sursei citate, cladirea a fost construita la inceputul secolului XX si este alcatuita din doua aripi - Universitate si Toma Caragiu - cu o suprafata totala de aproape 17.000 mp.JLL a fost brokerul exclusiv al BCR pentru aceasta tranzactie, in timp ce Special Properties a fost brokerul exclusiv al cumparatorului.BCR, membra a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte.Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.700 de angajati deservesc 16,2 milioane de clienti in cadrul a 2.500 de filiale din 7 tari (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia).La sfarsitul anului trecut, Erste Group detinea active totale in valoare de 236,8 miliarde de euro, inregistra un profit net de 1,79 miliarde de euro si un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,5%.