Familia din spatele Lego a cumparat parcurile Legoland si muzeele Madame Tussauds

Investitorii Merlin vor primi 455 pence pentru fiecare actiune pe care o detin, cee ce reprezinta o prima de 15% fata de pretul de 395 de pence pe actiune inregistrat joi seara de titlurile Merlin Entertainments.Merlin, compania care detine si London Eye, una dintre cele mai vizitate atractii turistice ale Londrei, urmeaza sa fie detinut in proportie de 50% de Kirkbi, compania de investitii a familiei Kirk Kristiansen care detine Lego, iar restul de 50% din actiuni vor fi detinute de fondul de investitii Blackstone Group si fondul canadian de pensii CPPIB.Kirkbi detine deja aproape o treime din actiunile Merlin Entertainments si a anuntat ca tranzactia de preluare nu ar urma sa conduca la modificari semnificative. Toate facilitatile Merlin din Marea Britanie vor ramane deschise, iar Kirkbi nu are intentia de a vinde parti din aceasta afacere."Consiliul director de la Merlin Entertainments considera ca aceasta oferta reprezinta o oportunitate pentru actionarii Merlin de a profita de valoarea investitiei lor la o valoare atractiva. De acea am decis, in unanimitate, sa o recomandam actionarilor nostri", a declarat presedintele Merlin, John Sunderland.Infiintata in 1999 si cotata la bursa de la Londra in 2013, Merlin Entertainments a realizat o cifra de afaceri de 1,65 miliarde lire sterline in 2018, an in care a inregistrat 67 milioane de vizitatori la cele peste 100 de parcuri de distractii ale sale raspandite in 25 de tari.Analistii subliniaza ca din ce in ce mai mult companii publice au decis sa fie preluate de fonduri de investitii, care dispun de volume mari de lichiditati pentru investitii. Potrivit unui raport al Bain & Co, anul trecut numarul tranzactiilor in urma carora companii publice au fost preluate de fonduri de investitii a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.