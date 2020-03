In momente de volatilitate mare pe burse, investitorii au si optiuni de a se proteja

Comentariu XTB

"Intr-un context economic in care scolile si gradinitele se inchid, evenimentele cu multi oameni sunt interzise, iar din ce in ce mai multe companii romanesti testeaza lucrul de acasa, pregatindu-ne pentru o posibila carantina intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat, constatam o activitate foarte intensa din partea traderilor. Acestia dedica mai mult timp pentru investitii si sunt atrasi de volatilitatea mare de pe burse," spune Irina Cristescu, General Manager XTB Romania.Pretul petrolului s-a prabusit sub 30 de dolari pe baril, cu aproximativ 28% raportat la inchiderea de saptamana trecuta, ca urmare a deciziei Arabiei Saudite de a reduce pretul petrolului, dand startul unui posibil razboi al preturilor cu Rusia, asta dupa ce vineri, OPEC + a esuat sa incheie un acord cu privire la reducerea productiei.Socul s-a propagat in lant pe un fundal deja tensionat de criza globala declansata de raspandirea coronavirusului, prabusirea pretului petrolului fiind un catalizator pentru oscilatii majore pe pietele bursiere. Indicii pe actiunile americane s-au prabusit, S&P 500 a inchis cu o scadere de -7.6%, Dow Jones -7.79%, Nasdaq -7.29%, Russell 2000 -9.37%.Volatilitatea mare din piata bursiera a atras atentia investitorilor. "Nu toata lumea asociaza scaderile cu pierderi. Acest lucru este valabil doar pe piata spot. Insa, prin instrumente derivate poti specula si scaderile. Poti vinde in lipsa ceva ce nu ai acum si rascumpara ulterior dupa ce piata a scazut la un pret mai mic, generand profit din diferenta de pret.Insa, acest lucru se poate face numai tranzactionand produse financiare derivate, de aceea este important pentru investitori sa lucreze cu brokeri care au atat produse cu detinere in portofoliu, cat si produse derivate," explica Irina Cristescu."Presupunand ca detii in portofoliu actiuni al caror pret este in scadere si doresti sa te protejezi pana trece trendul descendent. Atunci, poti apela la mecanismul de Short-Selling si poti vinde in lipsa, prin intermediul unui CFD o cantitate egala cu cea detinuta. Astfel, ajungi sa detii simultan atat o pozitie de cumparare, cat si o pozitie de vanzare pentru aceeasi actiune, inghetand rezultatul acesteia. Indiferent in ce directie se va misca pretul, cat pierzi pe una castigi pe cealalta si invers. Deci, practic, fluctuatiile pietei nu mai afecteaza rezultatul portofoliului pe perioada in care cele doua pozitii opuse sunt deschise simultan," mai spune directorul general al XTB Romania.Short-Selling-ul este un mecanism care permite valorificarea unei diferente de pret pe o piata in scadere, in timp ce Hedging-ul este un mecanism care permite protejarea portofoliului impotriva fluctuatiilor nedorite. Atentie, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operatiunile de Short-Selling.Datorita facilitatii de Short-Selling, derivatele ofera oportunitati simetrice atat celor care mizeaza pe cresteri cat si celor care mizeaza pe scaderi. Unul si acelasi instrument financiar poate genera pierderi sau castiguri in functie de pozitionarea investitorilor (pozitii Long - de cumparare, sau pozitii Short - de vanzare).Spre exemplu, in perioada critica, de luni 6 martie pana vineri 9 martie, castigurile si pierderile investitorilor din portofoliul XTB au fost generate pe urmatoarele instrumente financiare: 20,33% din totalul casigurilor realizate de clientii XTB de vineri pana luni au fost realizate pe indicele american S&P500, 14% din castiguri pe indicele german DAX, in timp ce pentru 9,43% din castiguri se face responsabil indicele american Dow Jones. Din urma, vin petrolul (8,77%), indicele american Nasdaq (6,90%), indicele de volatilitate VIX (2,83%) si Aurul (3,53%). In ceea ce priveste pierderile, 21,85% din pierderile clientilor XTB au fost marcate tot pe indicele american S&P500, 15.86% pe EURUSD, 9,09% pe indicele de volatilitate VIX, 8,13% pe indicele german DAX, 6,37% pe USDTRY, 5,72% pe indicele american NASDAQ, 4,77% pe Aur si 3,63% pe Dow Jones.Acesta este motivul pentru care, in astfel de perioade de volatilitate mare, XTB recomanda investitorilor sa aplice cu rigurozitate principiile de management al riscului, principii care pot face diferenta intre succes si esec in investitii. Instrumentele derivate sunt instrumente complexe si implica si riscuri ridicate, pe masura oportunitatilor oferite de efectul de levier. In acest sens, XTB recomanda investitorilor:- Sa aplice cu rigurozitate regulile de management al riscului si limitare a pierderii: sa urmareasca nivelurile de suport, rezistenta, sa seteze ordine Stop Loss si Take Profit;- Sa gestioneze cu precautie expunerile, sa nu blocheze sume mari in tranzactii, sa lase in portofoliu loc pentru miscarile pietelor;- Sa diversifice! Sa disperseze riscul portofoliului intre mai multe tipuri de instrumente financiare (instrumente cu detinere, fara detinere, actiuni, etf-uri, cfd-uri, criptomonede), active si industrii diferite (marfuri, perechi valutare, indici, actiuni), zone geografice, orizont temporal (investitii pe termen scurt/lung), etc;- Sa nu ezite sa apeleze la strategii de protejare a portofoliului, precum cea de hedging exemplificata mai sus;- Sa nu ia decizii de tranzactionare nedocumentate sau aleatoare. Fiecare decizie trebuie luata in cunostinta de cauza si sustinuta de o analiza, iar in acest sens XTB pune la dispozitie stiri in timp real si analize realizate de catre o echipa de analisti cunoscuti si cu experienta.