Incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au afectat planurile de investitii pentru 57% din companiile din Romania

Barometru EY:

Avand in vedere estimarea unui ritm de crestere mai putin puternic al consumului privat in 2018, fondul accentuat de ingrijorare al respondentilor a scazut in 2019 comparativ cu 2018 (18% vs. 26%).Raportul realizat de EY, in parteneriat cu Business Mark, are la baza un sondaj online la care au raspuns 301 lideri de organizatii din diverse sectoare ale economiei romanesti, in perioada 25 octombrie - 10 decembrie 2018.Din perspectiva pietei locale, executivii romani pierd din optimism, pastrand insa acelasi nivel ridicat de incredere pentru cererea de produse si servicii (44%) . Cand vine vorba de investitiile private in economia locala, nivelul de incredere scade, 36% dintre respondenti acordand un vot negativ. In ceea ce priveste piata de capital, oamenii de afaceri romani nu sunt foarte optimisti, doar 15% dintre acestia afirmand ca au incredere in evolutia acesteia. Aceleasi perspective negative planeaza si asupra stabilitatii pe termen scurt a pietelor. Analizand evolutia increderii liderilor de companii din Romania asupra economiei locale de la sfarsitul anului 2018 vs. inceputul acestuia, se observa o crestere a numarului de optimisti in ceea ce priveste profitabilitatea companiilor (25% vs. 20%).Reducerea costurilor (27%) si cresterea productivitatii (26%) sunt primele in ordinea prioritatilor executivilor din Romania avand in vedere conditiile mediului de afaceri din ultimul an. Achizitia de talente completeaza topul prioritatilor, fiind semnificativ mai importanta pentru liderii de companii cu capital majoritar strain. Firmele mari (considerand numarul de angajati si cifra de afaceri) pun pe primul plan reducerea costurilor, pe cand cele mai mici se axeaza pe cresterea productivitatii.98% dintre oamenii de afaceri respondenti indica necesitatea unei strategii de tara orientate catre o crestere sustenabila si recuperarea decalajelor structurale fata de Vest. Romania trebuie sa lupte in continuare impotriva coruptiei sa continue eforturile de imbunatatire a reglementarilor si a cadrului fiscal pentru a incuraja investitii mai mari din partea sectorului privat. Imbunatatirea absorbtiei fondurilor Europene pentru a reduce decalajul infrastructural al tarii reprezinta un factor important in cresterea productivitatii. Economistii sustin adoptarea de catre guvern a unei strategii fiscale neutre - in caz contrar, stabilitatea macroeconomica fiind amenintata. Tensiunile create la nivel legislativ si economic fac din Romania o tara mai putin atractiva pentru investitii.Pentru ca strategia de tara sa aiba succes, oamenii de afaceri intervievati considera ca cel mai important factor care trebuie luat in considerare este coerenta legislativa si/sau fiscala deopotriva cu stabilitatea de care Romania duce lipsa de multi ani. Infrastructura si investitiile sunt aspecte importante care ar trebui sa fie prioritare in strategia de tara.Cele mai importante piedici in dezvoltarea afacerilor pentru managerii si antreprenorii din Romania in 2019 tin in continuare de politicile publice si de factori controlati de institutiile statului, precum incertitudinea fiscala (72%), lipsa stabilitatii politice (58%) si birocratia (53%) . Aceasta din urma, impreuna cu starea economiei nationale, dar si nivelul de taxare reprezinta motive de ingrijorare pentru mai multi dintre executivii romani, inregistrand o crestere de 4-7 procente comparativ cu anul anterior. Totodata, lipsa educatiei antreprenoriale si accesul dificil la finantare sunt obstacole cu care se confrunta mediul de afaceri romanesc."Costul finantarii mentionat ca obstacol are legatura, de fapt, mai mult cu variatia acestuia: previziunile optimiste de la inceputul anului 2018 nu s-au adeverit pana la finalul anului, costul de finantare in lei a crescut in 2018, ceea ce a dus la o atentie sporita asupra acestui aspect in strategia de afaceri a antreprenorilor. Observam, totusi, o apropiere intre resursele proprii si imprumuturile bancare ca pondere, explicat si de faptul ca afacerile s-au maturizat si tot mai multi antreprenori aleg sa reinvesteasca", arata Ioana Mihai, Partener Asociat, Asistenta in Tranzactii, EY Romania.Incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au afectat planurile de investitii pentru 57% dintre companiile din Romania. 38% dintre respondenti, lideri de afaceri din tara, declara ca planurile de investitii le-au fost afectate in mare masura sau in foarte mare masura de incertitudinile fiscale si legislative. Doar 19% dintre lideri considera ca planurile de investitii le-au fost afectate in mica sau foarte mica masura de incertitudinile fiscale."Trebuie sa urmarim in viitoarele trimestre daca intr-adevar va scadea nivelul investitiilor si al angajarilor fortei de munca. Vedem ca antreprenorii romani sunt mai ingrijorati decat liderii companiilor straine. Este firesc, companiile straine activeaza pe mai multe piete, au o rezilienta mai mare la eventualele socuri economice si pot apela la firma-mama pentru finantare si suport. Stabilitatea si predictibilitatea mediului fiscal sunt foarte importante in perioada urmatoare", spune Alex Milcev, Liderul Departamentului de Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania.