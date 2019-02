Franklin Templeton: Investitorii ne-au sunat si ne-au intrebat ce se intampla in Romania, ca era o tara stabila

El a inceput prin a raspunde la intrebarea daca Fondul Proprietatea are de gand sa vanda participatia de 20% la Hidroelectrica, in contextul in care, anterior, tot marti, Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei, a afirmat ca statul roman intentioneaza sa cumpere actiunile FP la companiile energetice de stat."Nu am primit nicio oferta in acest sens, pe surse oficiale", a aratat Metes.Vicepresedintele fondului de investitii a precizat ca FP avea in plan vanzarea pachetului de la Hidroelectrica, insa, avand in vedere prevederile OUG 114/2018, compania este greu de evaluat."Din cauza faptului ca aceasta ordonanta a introdus elemente de nesiguranta in piata, de instabilitate legislativa, este foarte greu ca un investitor sa faca calcule privind potentialul unei companii, ma refer la productia de energie si pret. Cautam modalitati ca detinerea noastra sa devina lichida. Am fi dorit sa listam compania la bursa, dar, din pacate, din cauza faptului ca statul nu a mai facut nimic in acest sens, am cautat variante alternative", a afirmat Metes.Potrivit acestuia, Hidroelectrica este una dintre cele mai profitabile companii din Romania, care a atras interes din partea investitorilor."Discutii au fost, apoi a intervenit ordonanta, care a facut ca orice tentativa sau dorinta de a investi capital in Romania sa fie pusa in asteptare. Un investitor care vrea sa investeasca sute de milioane sau miliarde de euro are nevoie de stabilitate, de siguranta. Vedem ca si alte companii isi amana deciziile tocmai pentru ca nu au parte de aceasta stabilitate", a continuat oficialul Franklin Templeton.El a amintit si impactul ordonantei pe piata de capital."Avem investitori la Fondul Proprietatea care ne-au sunat si ne-au intrebat ce se intampla, credeam ca Romania era o tara stabila, cu randamente bune, companiile cresteau, de unde vine o astfel de decizie pe nepusa masa, fara consultare? A fost o lovitura extrem de puternica. Increderea se castiga greu, in timp, si se pierde foarte usor, iar impactul asupra dezvoltarii tarii apare in timp", a adaugat Metes.Vicepresedintele Franklin Templeton a sustinut ca investitorii au pus pe hold investitiile, dar le vor muta in alta tara, daca intre timp vor aparea oportunitati in alte parti."Cerem efectiv eliminarea sau renuntarea cu totul la aceasta ordonanta, care a introdus atata nesiguranta, iar impactul pe termen lung este greu de cuantificat", a mai spus Metes, in cadrul ZF Power Summit.