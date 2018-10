OMV a alocat peste 500 milioane de euro pentru a finanta proiectul Nord Stream 2

"OMV a alocat deja 500 milioane de euro pentru a finanta proiectul si suntem gata sa continuam finantarea constructiei", a spus Rainer Seele la un forum energetic organizat la Sankt Petersburg. Seful OMV a precizat ca societatea Nord Stream 2 AG care este responsabila de acest proiect a construit aproximativ 50 de kilometri din sectiunea offshore a conductei in apele Finlandei si Germaniei, adaugand ca Danemarca, singura tara care nu a emis inca aprobarea pentru constructia Nord Stream 2, ar urma sa isi dea acordul anul viitor, informeaza Interfax.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.Prezent la acelasi forum, directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat ca grupul rus este gata sa inceapa sa furnizeze gaze naturale Europei via conducta Nord Stream 2 incepand cu 1 ianuarie 2020. Intrebat fiind de ce este nevoie de Nord Stream 2, Alexei Miller a spus ca primul gazoduct Nord Stream functioneaza de ceva vreme peste capacitatea planificata, ceea ce inseamna ca este nevoie de o noua conducta."In ultimele 12 luni, Nord Stream 1 a functionat la 7% peste capacitate. Reamintesc ca aceasta capacitate este de 55 miliarde metri cubi insa gratie unor modificari tehnice putem sa exportam o cantitate usor mai mare. In ultimele 12 luni, am exportat 59 miliarde metri cubi de gaze naturale via Nord Stream 1. Cererea pentru acest coridor pentru exportul de gaze naturale din Rusia este de peste 100%", a spus Alexei Miller.Seful Gazprom a mai spus ca lucrarile la sectiunea offshore vor fi finalizate in urmatoarele doua luni. "Chiar daca am avut numeroase dezbateri in legatura cu Nord Stream 2, trebuie mentionat ca proiectul TurkStream este inaintea calendarului. Vom termina sectiunea offshore a TurkStream in doua-trei luni", a mai spus Alexei Miller.In luna decembrie 2014, Rusia a anuntat ca renunta la proiectul gazoductului "South Stream", care urma sa permita furnizarea de gaze naturale rusesti spre Bulgaria, Serbia si Ungaria, via Marea Neagra, in favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede constructia unei conducte de gaze din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra.Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare, respectiv Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si firma germana Wintershall.