OMV asteapta unda verde pentru o investitie de un miliard de euro in proiectul Neptun din Marea Neagra

In apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, companiile ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza impreuna blocul Neptun, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.OMV are nevoie de un cadru serios cu privire la taxe si redevente inainte de a da aprobarea finala pentru o astfel de investitie majora, a spus Johann Pleininger."Ar fi vorba de o investitie de un miliard de euro", a subliniat Pleininger.Aceasta a mai spus ca OMV are nevoie de asemenea de o garantie ca va putea exporta surplusul de gaze naturale.Spre deosebire de alte tari din regiune, Romania depinde foarte putin de importurile de energie. Mai putin de 10% din necesarul de gaze naturale al Romaniei este importat din Rusia, iar restul este produs local, in principal de Romgaz si Petrom."Am incredere ca Guvernul Romaniei va face o propunere rezonabila care va fi acceptata de industrie", a spus Johann Pleininger, adaugand ca se asteapta la o decizie in acest sens la toamna.Decizia de investitii a OMV este asteptata "fie in acest an sau in primul trimestru al anului urmator", a spus Johann Pleininger.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie).In luna iulie, Parlamentul a adoptat Legea offshore, care stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat la acea data ca, prin modificarile aduse proiectului Legii offshore, s-a urmarit ca Romania sa nu mai fie independenta energetic de Rusia."Faptul ca am pus 50% din toata productia pe contracte bilaterale, iar 50% tranzactionare pe piata romaneasca inseamna ca Romania va fi una dintre putinele tari din lume care devin independente energetic. De asemenea, suprataxarea zero nu putea fi acceptata, pentru ca nu poti ca stat roman sa nu incasezi absolut nimic", a declarat Dragnea, in plenul Camerei Deputatilor.Legea a fost intoarsa in Parlament, pentru reexaminare, de catre presedintele Klaus Iohannis, la inceputul lunii august."Consideram ca legea supusa reexaminarii se impune a fi reanalizata de Parlament din perspectiva stabilitatii si predictibilitatii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector si pentru evitarea potentialelor efecte negative. Totodata, apreciem ca prevederile legii supuse reexaminarii ar trebui sa cuprinda dispozitii clare, lipsite de echivoc si cu perspectiva durabila, astfel incat sa fie asigurat cadrul necesar dezvoltarii parteneriatului stat-investitori, in sensul asigurarii predictibilitatii necesare, iar economia romaneasca sa beneficieze pe termen lung de pe urma exploatarii resurselor naturale din perimetrul Marii Negre", se arata in cererea de reexaminare.In februarie, Sorin Gal, directorul general al Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM), anunta ca rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani.El a aratat ca ExxonMobil si OMV Petrom au investit pana acum in perimetrul Neptun circa 2 miliarde de dolari, Lukoil - peste 500 de milioane de dolari in perimetrul Trident, iar Black Sea Oil and Gas - 200 de milioane de dolari in perimetrele Midia si Pelican.