OMV Petrom anunta reducerea investitiilor cu 17% in acest an, din cauza instabilitatii legislative

"Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investitii de crestere, in timp ce cautam claritate in legatura cu climatul investitional din Romania. Planificam investitii de circa 3,7 miliarde de lei pentru 2019, in principal in Upstream (explorare si productie - n. r.) . Prioritatea noastra ramane maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream si estimam ca vom limita declinul productiei medii zilnice la circa 5% fata de 2018, excluzand optimizarea portofoliului", spun reprezentantii companiei, in raportul mentionat.Anul trecut, compania a avut investitii de 4,2 miliarde de lei, in crestere cu 44% fata de 2017.Totodata, productia de titei si gaze a companiei in Romania a scazut cu 5% comparativ cu anul precedent, la 152.900 bep/zi. Productia domestica de titei a fost cu 2% mai mica, iar cea de gaze cu 7% sub nivelul din 2017, din cauza declinului natural in principalele zacaminte, precum si a lucrarilor de suprafata planificate si neplanificate.Vanzarile de produse rafinate ale companiei au scazut cu 2%, pana la 4,99 milioane de tone, din care 2,74 milioane de tone vanzari cu amanuntul, in crestere cu 1%.Pe segmentul gazelor naturale, vanzarile companiei au fost mai mici cu 8%, pana la 47,37 TWh.Conform estimarilor OMV Petrom, cererea nationala de gaze naturale a ramas stabila fata de 2017 si a fost acoperita din productia interna mai scazuta si importurile mai mari.Pe pietele centralizate din Romania, pretul mediu ponderat al gazelor naturale pentru tranzactiile incheiate in 2018 (68,5 TWh) cu livrare pana la sfarsitul anului 2019, a fost 92 lei/MWh. In trimestrul patru al anului, pretul mediu al gazelor pe bursa a fost de 114 lei pe MWh.La finele anului trecut, Guvernul a emis Ordonanta de Urgenta 114/2018, care plafoneaza la 68 de lei pe MWh pretul de vanzare al gazelor de productie interna.Grupul OMV Petrom a obtinut in anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, in crestere cu 64% fata de 2017, cand acesta a fost de 2,49 miliarde de lei.Potrivit rezultatelor financiare preliminare consolidate neauditate aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2018, date miercuri publicitatii, profitul net in trimestrul patru s-a situat la 1,41 miliarde de lei, mai mare cu 120%, fata de cel consemnat in T4 2017, de 642 milioane de lei.