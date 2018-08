OMV Petrom va investi in Marea Neagra doar daca va exista un "regim fiscal stabil si clar"

"Vom lua decizia privind investitiile anul acesta, dar va depinde de posibilitatea de a vedea un regim fiscal stabil si clar, de liberalizarea pietei de gaze si de dezvoltarea infrastructurii", a spus Verchere.Aceasta a subliniat ca Romania are o mare oportunitate de a-si asigura securitatea energetica, ca miliarde de euro sa vina in tara, insa valorificarea acestei oportunitati depinde de regimul fiscal si ca asteapta clarificari de la Guvern privind Legea offshore."Exista o mare oportunitate pentru Romania sa-si asigure siguranta energetica, vedem posibilitatea ca miliarde de euro sa vina in tara. (...) Pentru a putea valorifica aceasta oportunitate avem nevoie de un regim fiscal stabil si clar, o dezvoltare clara a infrastructurii de gaze. Claritatea sistemului fiscal este foarte importanta si asteptam clarificari de la Guvern in acest sens", a afirmat Christina Verchere.Ea a mentionat ca, in momentul in care Legea offshore a ajuns in Comisia de industrii din Senat, compania nu a putut comenta, insa in varianta aceea a legii a vazut semnificative deficiente. De asemenea, a fost adaugata o taxa suplimentara, diferita fata de varianta care a trecut prin Senat.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, pe 24 iulie, ca o ordonanta referitoare la Legea offshore trebuie sa defineasca fara echivoc valoarea investitiilor si modul cum se deduc acestea, mentionand ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pe aceasta tema si urmeaza o analiza si in coalitie, dupa promulgarea legii."Ce s-a adoptat in lege (referitoare la perimetrele offshore - n.r.) trebuie sa fie pus limpede, pus clar si fara echivoc si in anexa care cuprinde formula de calcul pentru deducerile pentru impozitul pe veniturile suplimentare si pentru deducerile din acest impozit. Si anume este vorba de valoarea investitiilor despre care se vorbeste in lege ca este firesc sa se deduca investitiile, dar nu este foarte bine clarificat in lege. Si nu se deduc toate investitiile o data, ci intr-o perioada de timp, in asa fel incat statul roman sa primeasca bani, dar, in acelasi timp, si companiile care investesc sa poata sa se mentina deasupra costurilor. Ideea e ca noi avem nevoie de acele gaze, avem nevoie ca cineva sa le scoata, dar cei care le scot sa nu lucreze in pierdere si sa aiba si nivelul de cash flow firesc si necesar. Asta va trebui sa cuprinda ordonanta", a explicat Dragnea, la Parlament.El a spus ca a avut o discutie cu Viorica Dancila si cu Eugen Teodorovici pe aceasta tema si urmeaza o discutie in coalitie.Asociatia Romana a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (RBSTA) sustine ca extractia gazelor din Marea Neagra ar putea tripla nivelul redeventelor curente primite de statul roman, generand incasari suplimentare de 230 de milioane de euro pe an. Printre companiile membre RBSTA se numara ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil, Romgaz si Black Sea Oil and Gas.La inceputul lunii iulie, Camera Deputatilor a adoptat Legea offshore, care stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore.