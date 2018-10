Primul tractor agricol fabricat in Romania dupa o pauza de 10 ani are comenzi prin radio si aer conditionat

"Investitia totala in acest proiect a fost de peste 4 milioane de euro, iar durata proiectului a fost de circa 5 ani si a insumat munca a 50 de ingineri. Ca obiective principale am urmarit sa scoatem un tractor care sa aiba un raport calitate/pret competitiv, sa poata fi adresat tuturor fermierilor, dar in special celor mici si medii. Am pus un accent foarte mare pe partea de identitate vizuala si in acest sens am investit foarte mult in design. Cel mai important lucru: am urmarit sa cream un tractor care sa poate fie exportat in intreaga lume si sa reprezinte cu brio industria romaneasca", a declarat, marti, Andrei Oltean, director de dezvoltare IRUM Reghin, intr-o conferinta de presa.Tractorul Tagro a fost realizat in Centrul de Cercetare si Dezvoltare pentru Utilaje Agricole si Forestiere - IFOR - care functioneaza la Reghin. Acest centru este unic in Europa si a fost infiintat de grupul de firme Maviprod, in incinta fabricii IRUM, in urma unei investitii de 2,65 milioane de euro. Centrul are aproximativ 50 de angajati, ingineri romani. Investitia in concretizarea proiectului Tagro a insemnat alti 4 milioane de euro pusi la dispozitie de grupul Maviprod, actionarul IRUM."IRUM vinde in prezent 500 de utilaje intr-o piata in care se vand 2.500 de utilaje agricole, iar in 2028 se preconizeaza ca aceasta piata a tractoarelor agricole va ajunge la 8.000 de unitati pe an", a adaugat Andrei Oltean.Productia in serie a acestui tractor va incepe in aprilie 2019, iar conducerea IRUM Reghin estimeaza ca in primul an vor fi produse si vandute 200 de tractoare, in 2020 va fi depasit pragul de 300 de tractoare, iar in 2021 vor urma alte 500 de tractoare Tagro.La randul sau, directorul general al IRUM, Mihai Olteanu, sustine ca societatea este pregatita sa faca fata productiei prognozate din punct de vedere al fortei de munca in conditiile in care in ultimul an a crescut numarul de personal cu 100 de persoane."Daca in urma cu un an aveam 500 se angajati acum avem 600. Problema cea mai mare mare nu este sa gasim numarul de persoane, problema este ca trebuie sa-i califici. Vorbim de forta de munca de nivel mediu", a spus el.Intrebat daca ar fi oportuna derularea unui program gen "Rabla" pentru tractoare, CEO-ul companiei a subliniat ca au fost multe discutii pe acest subiect, dar nu s-a intamplat nimic concret pana in prezent."La ora asta nu cunosc intentii de acest gen, o sa incercam sa ne interesam si sa fim mai insistenti pe aceasta zona, pentru ca ar ajuta foarte mult. Daca urmarim exact ce tractoare sunt in piata o sa vedeti ca majoritatea sunt cele produse la Brasov inca din perioada comunista, care au costuri de exploatare foarte mari si ar fi un mare sprijin pentru agricultori sa poata sa intre in posesia acestor utilaje cu perfomante noi, ar imbunatati mult lucrurile in zona respectiva", a subliniat Oltean.Acesta a adaugat ca noul tractor "va pleca" din Romania, in primul rand la vecini in Ungaria, unde compania are deja un sediu propriu care va fi extins, dar "foarte interesanta este piata din Bulgaria, din Ucraina, iar acestea vor fi punti de legatura pentru vestul Europei".Tractorul Tagro este destinat cu precadere fermelor mici si mijlocii si va fi vandut atat pe piata interna, cat si pe cele externe. Tagro va avea toate dotarile necesare unui tractor modern, inclusiv comenzi prin radio si aer conditionat. Inainte de lansare, tractorul a fost testat in Romania si in Italia, iar pana la finalul acestui an se va finaliza procesul de omologare la Registrul Auto Roman Bucuresti.Fabrica IRUM a fost fondata in anul 1953, pentru a repara utilaje si mecanisme agricole si forestiere. In anul 1993, familia Oltean a fondat grupul Maviprod, care a cumparat, in 1996, pachetul majoritar de actiuni de la IRUM Reghin. IRUM Reghin a intrat, in anul 2007, intr-un parteneriat cu Uzinele Tractorul din Brasov pentru a produce impreuna un tractor agricol romanesc, insa falimentul uzinei brasovene a pus capat acestui proiect.Insa in anul 2010, IRUM Reghin a inceput productia de tractoare agricole in parteneriat cu Uzinele Belarus. In prezent, IRUM Reghin vinde anual cate 500 de tractoare pe piata romaneasca, adica 20% dintr-o piata in care sunt vandute anual 2.500 de tractoare noi.In prezent, IRUM are aproape 500 de angajati, iar cifra de afaceri pe anul 2017 la nivelul grupului Maviprod din care care face parte si IRUM este de 40 milioane de euro.Tractorul romanesc produs de IRUM Reghin va fi prezentat si la cel mai mare eveniment agricol din Romania, INDAGRA, organizat de catre ROMEXPO impreuna cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, in perioada 31 octombrie - 4 noiembrie 2018.