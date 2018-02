Intreprinzatorii romani au lansat zeci de oferte initiale de criptovalute, pentru a-si finanta afacerile. Iata cum functioneaza si care sunt riscurile

Spre deosebire de ofertele publice initiale (IPO) de pe pietele de capital, ofertele initiale de criptovalute (ICO) sunt vandute pe piata inainte de a exista o afacere consolidata in jurul solutiei.

Potrivit documentului, in unele cazuri, investitorii ICO contribuie cu capital intr-un ritm mediu de peste 300.000 dolari pe secunda."In Romania, in perioada ianuarie-februarie 2018, au fost lansate aproximativ 26 de ICO-uri cu scopul de a finanta proiecte sau idei de afaceri. Pe masura ce ICO-urile continua sa castige popularitate si jucatori tot mai importanti apar la nivel local si global, exista riscul de a vedea piata inundata de cantitate in dauna calitatii investitiilor.Pe 6 februarie, Banca Nationala a Romaniei a emis un comunicat de presa prin care clasifica monedele virtuale, cum ar fi Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante.In consecinta, pentru a evita riscul reputational la nivelul institutiilor de credit, descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede", spune Carmen Adamescu, partener EY Romania.Comunicatul de presa al BNR a venit la o zi dupa ce China anunta ca intentioneaza sa utilizeze tehnologiile pentru cenzura online ("The Great Firewall"), cu scopul de a bloca accesul cetatenilor sai la platformele internationale de tranzactionare al criptovalutelor."In acest context, investitiile de mare risc si complexitatea ofertelor ICO trebuie gestionate in asa fel incat sa-si pastreze credibilitatea pentru a fi utilizate ca mijloace de atragere de capital pentru companii, antreprenori si investitori deopotriva", precizeaza Carmen Adamescu.In urma analizei a 372 de ICO-uri de la nivel global, EY a identificat faptul ca ofertele au atras fonduri de 3,7 miliarde dolari, adica dublul volumului investitiilor fondurilor cu capital de risc in proiecte blockchain. Mai mult, Statele Unite detin prima pozitie, cu cel mai mare volum de ICO-uri provenind din aceasta tara. Urmeaza Rusia si China, fiecare cu peste 300 milioane dolari.Chiar daca unele companii foarte promitatoare au reusit un IPO inainte de a inregistra profituri, acestea au dispus aproape intotdeauna de venituri si clienti care le-au permis sa faca niste evaluari.Studiul a analizat, de asemenea, peste 110 ICO-uri care au strans pana acum 87% din toate fondurile. Mai bine de 70% dintre ele s-au desfasurat pe platforma Ethereum, un blockchain public.Iar aceasta nu este doar principala platforma pentru ICO-uri, ci si platforma care gazduieste o multime de alte aplicatii, inclusiv populara piata Cyrptokitties.Rezultatul consta in congestionarea retelei, pe masura ce trader-ii si operatiunile de business concureaza tot mai puternic pe spatii limitate de tranzactionare.Pe termen lung, Ethereum va dezvolta o capacitate de comercializare si tranzactionare mai mare, conform cercetarii EY. Pe termen scurt insa, congestionarea retelei ar putea reprezenta un risc suplimentar pentru investitori.