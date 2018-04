Tot mai multe firme cu capital strain isi suspenda activitatea dupa avalansa de modificari legislative

A inceput exodul investitorilor?

Statistica CNIPMMR arata, totodata, ca, in primele trei luni ale anului, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptateLa nivel general, datele oficiale arata ca, in primele trei luni din acest an, au fost adoptate 835 de acte normative, iar peste 45% dintre legile si ordonantele adoptate au afectat direct si semnificativ intreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislatia fiscala, declaratiile si contributiile obligatorii etc.)."Volumul modificarilor Codului fiscal din primul trimestru al anului 2018 este cu 173% mai mare decat in primul trimestru al anului 2017, adica 120 de articole modificate sau completate in trimestrul I din 2018, in conditiile in care anul trecut s-a inregistrat un record de modificari legislative fiscale.Cu acest volum imens de acte normative adoptate in primul trimestru al anului 2018, este previzibil ca Romania va continua sa se situeze si anul acesta pe nedoritul prim loc in topul regional al modificarilor legislative (din Europa Centrala si de Est), in timp ce in tarile vecine tendinta este de simplificare si asigurare a unui cadru legislativ stabil si predictibil, conditie esentiala pentru investitori.Noi am propus un program care se numeste 'Romania digitala', finantat din fonduri europene, prin care care sa se digitalizeze toate IMM-urile din Romania. Avem modele din Franta sau Germania, care au implementat acest model.Pasii sunt foarte simpli: pe de o parte, componenta de digitalizare a mediului de afaceri, iar pe de alta parte digitalizarea ANAF si a institutiilor publice", a subliniat Jianu.In viziunea presedintelui CNIPMMR, modificarile legislatiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor, printre care: cresterea fiscalitatii, cresterea birocratiei pentru toti contribuabilii si toti angajatorii, cresterea cheltuielilor de personal, cresterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice, necesitatea unor restructurari (concedieri individuale sau colective) si probleme de asigurare a competitivitatii si derularii contractelor la export.Bilantul patronatelor IMM releva, de asemenea, ca, in perioada ianuarie - februarie 2018, investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 3,17%, insumand 794 milioane euro (comparativ cu 820 milioane euro in intervalul similar din 2017), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 592 milioane euro, iar creditele intra-grup au inregistrat valoarea neta de 202 milioane de euro.In plus, numarul societatilor cu capital strain nou infiintate se ridica la 848 si au un capital social subscris in suma totala de peste 3,59 milioane dolari, in scadere cu 57,9%, reiese din informatiile incluse in raportul CNIPMMR, care citeaza statistica ONRC.Pe de alta parte, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, a crescut cu 66,52% numarul suspendarilor (4.108 de suspendari, comparativ cu 2.467 in intervalul similar din 2017), s-a majorat cu 74,21% numarul dizolvarilor (6.397 dizolvari, comparativ cu 3.672), a crescut cu 19,25% numarul radierilor, pana la 15.254, iar insolventele s-au majorat cu 28,07%, ajungand la 1.492 de cazuri, fata de 1.165 in perioada similara a anului trecut.CNIPMMR solicita initierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din Romania, similar cu Programul REFIT initiat de Comisia Europeana in anul 2002, care sa asigure codificarea, reformarea legislatiei, abrogarea si eliminarea actelor normative inutile si irelevante, revizuirea si retragerea unor acte in curs de elaborare, inlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai putin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, co-reglementare), 835 de acte normative in 3 luni fiind foarte dificil de cunoscut si implementat intr-un termen atat de scurt.De asemenea, membrii Consiliului cer respectarea principiilor reglementarii inteligente: un proces decizional deschis si transparent, un dialog social calitativ, evaluarea in mod sistematic a impactul legislatiei asupra IMM-urilor, realizarea "testului IMM' si aplicarea principiul "Ganditi intai la scara mica', respectarea principiilor fiscalitatii, pentru asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil si rezonabil, respectiv restabilirea increderii investitorilor.