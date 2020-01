A fost cel mai tanar CEO femeie din asigurari. Acum conduce cel mai creativ broker de asigurari din Romania #Interviu

ALEXANDRA DURBACA, DIRECTOR EXECUTIV LEADER TEAM BROKER

Cum ati devenit CEO in asigurari la nici 25 de ani?

Pare a fi un inceput promitator. Au fost momente de cumpana?

Care a fost cea mai mare provocare pentru Alexandra Durbaca, cel mai tanar CEO din asigurari?

Lumea asigurarilor este una plina de provocari, industria este inca la inceput fata de alte tari. Ce te motiveaza?

Ai vreo regula pe care te bazezi in relatia cu clientii/ partenerii tai?

Cum sunt momentele tale de relaxare?

A absolvit Facultatea de Afaceri Internationale din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ulterior s-a specializat in Franta, la Faculte des Sciences Economiques et de Gestion de l'Universite d'Auvergne, mai departe, si-a continuat studiile cu Masteratul de Afaceri Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.La 29 de ani Alexandra a preluat functia de director executiv al Leader Team Broker, recunoscuta drept cea mai inovatoare companie de brokeraj din piata din Romania.La 23 de ani am primit un telefon si am fost invitata la un interviu. Doua luni mai tarziu, am fost numita in fruntea uneia dintre cele mai mari companii internationale de brokeraj in asigurari si reveneam in tara dupa un training complex despre cum se conduce o astfel de afacere. La acea vreme eram singura femeie CEO, atat de tanara in domeniul brokerajului in asigurari.Daca la training-ul de la Praga se prezenta o lume palpitanta, la revenirea in tara am realizat ca sistemul de asigurari din Romania este complet diferit de tot ce invatasem.Mai mult, a trebuit sa infiintez compania pe care practic o conduceam deja. A urmat o perioada pe fast forward in care m-am ocupat de actele de infiintare, am studiat legislatia din Romania, care este formula de business pentru brokeri si m-am licentiat in asigurari. Am reusit sa aduc INSIA pe un trend de crestere in Romania. In 2 ani am creat o echipa solida de peste 15 francizati in toata tara si am ajuns la o valoare totala a primelor asigurate de peste 2 milioane de euro.Au fost, si nu usoare. Chiar daca parea ca totul functioneaza perfect, am primit un alt telefon prin care aflam ca gigantul american se retrage din Romania si din regiune. Motivul, la acel moment clientii din CEE erau obisnuiti sa plateasca cash, iar compania le interzicea francizatilor astfel de practici.Dupa o constructie de 2 ani, vestea a venit ca un soc. Chiar daca aveam doar 25 de ani in acel moment si poate varsta nu imi conferea o credibilitate foarte mare din punct de vedere al experientei, am adus in fata conducerii americane o idee atat de creativa, incat au decis sa ramana si sa se dezvolte in tara noastra. Ulterior, din cauza rezultatelor slabe, grupul a decis ca filialele din Ungaria, Italia si Polonia sa fie inchise, iar Romania a ramas singura filiala din regiune, atingand, dupa 4 ani de la infiintare, o valoare a primelor asigurate de 6 milioane de euro si un numar de peste 30 de francizati.Pot spune ca o miza importanta a fost preluarea pozitiei de director executiv al Leader Team Broker, o companie antreprenoriala extrem de dinamica, premiata ca "Cel mai creativ broker de asigurare" si recunoscuta pentru proiecte reper cum ar fi asigurarea UEFA Champions League Romania (2012), White Sensation Romania (2012), The Human Body (2013). CompaniaIn mai putin de 2 ani, am creat Departamentul Intern de Daune, ceea ce inseamna ca oricine cumpara o polita de la Leader Team, poate suna si direct la broker daca apar probleme, pentru a primi consilierea necesara.De asemenea, am implementat pentru prima data conceptul de franciza (Leader Team Partners), in 2 ani am triplat numarul de francizati si am dezvoltat echipa Leader Team Broker in Bucuresti, Deva, Satu Mare, Brasov si Oradea.La nivel international, impreuna cu asiguratori de la Londra din sindicatul exclusivisit Lloyd's, am creat pentru Leader Team Broker produse de top pentru piata din Romania atat pe zona de raspundere civila cat si de cyber security si am obtinut exclusivitatea Leader Team Broker pentru produsele de sanatate internationale de la cel mai mare brand din lume, Axa Global Healthcare.Parintii m-au invatat ca pentru orice lucru pe care vreau sa il obtin, este firesc sa muncesc. Asadar, de la varsta de 12 ani, atat eu cat si sora mea am fost implicate in gestionarea afacerii pe care o cladisera parintii, un magazin alimentar. Ne ocupam de vanzari, apoi eu am preluat si partea de contabilitate.In zece ani de management al oamenilor, am invatat mai ales sa accept ca nimeni nu poate sa faca totul singur si ca trebuie sa aiba incredere in oameni. Ma consider un manager "oarecum dificil", deoarece am asteptari mari atat de la mine, cat si de la echipa mea.Alte lectii importante au fost despre flexibilitate in luarea deciziilor, despre importanta de a ma concentra intodeauna pe solutii si increderea in fortele proprii.Regula de baza in relatia cu clientii, nu le recomand niciodata asigurari pe care eu insasi nu le-am testat sau studiat foarte bine. Personalizarea programului de asigurare si consultanta oferita dupa inchieierea politei, pentru fiecare client, sunt elemente cheie.Pentru mine succesul inseamna implinirea pe care o simti atunci cand ceea ce ai creat, gandit, muncit pana la istovire valoreaza ceva pentru clientii tai, pentru comunitatea in care activezi, pentru constructia in care crezi si la care asezi o caramida zi de zi.Studiez pianul de cativa ani, imi place sa calatoresc si citesc cu mare placere lucrari semnate de autori francezi.