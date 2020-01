Activitati de team building care ar putea ajuta echipa sa functioneze mai bine

In acest sens, activitatile de team building pot fi de un real ajutor. Iata cateva idei care ar putea ajuta o echipa sa functioneze mult mai bine.Daca echipa este noua, aruncarea toporului ar putea fi o modalitate distractiva de a petrece ceva timp impreuna si a se cunoaste mai bine. Desi multi vor fi reticenti, aceasta activitate ofera timp suficient pentru discutii, favorizand cunoasterea reciproca. Este o activitate care necesita formarea echipelor si impiedica izolarea.Se recomanda, insa, evitarea ei in cazul unei echipe vechi care nu functioneaza bine. In acest caz este mai bine sa fie angajat un profesionist care sa ajute la crearea unui program adecvat de team building care sa fluidizeze comunicarea si colaborarea angajatilor.Este o activitate care necesita informatii despre participanti, astfel incat indiciile sa evite referintele culturale si sa nu fie prea usoare pentru niciunul din membrii grupului.Se incepe cu o intalnire in zona de joc pentru informare si prezentarea mecanicii evenimentului si a conceptelor de solutionare a problemelor prin colaborarea eficienta a membrilor echipei.Inarmati cu indicii, participantii vor iesi pe teren (poate fi chiar centrul orasului) pentru a gasi raspunsuri. Astfel se asigura un tur fascinant al locurilor, cunoasterea istoriei acestora si munca in echipa.Gasirea indiciilor este captivanta si se aseamana cu solutionarea unui mister sau rezolvarea unei crime, necesitand o colaborare eficienta.Exercitiu acesta de team building incepe cu o provocare de genul adu cel mai bun sandwich cu doua ingrediente. Este un exercitiu in care angajatii se pot implica in masura in care doresc sa faca acest lucru.Interesante sunt discutiile care se vor lega ulterior pe marginea ingredientelor utilizate si a preferintelor personale. In final, exercitiu are darul de a a crea relatii si prietenii in jurul unor alimente simple.Evenimentul are nevoie de spatiu si timp pentru degustarea sandwich-urilor si a discutiilor care se vor naste in acest contex si se poate organiza in cadrul firmei o data pe luna.Se poate privi ca o masa la locul de munca la care angajatii nu sunt fortati sa aiba conversatii inconfortabile unul-la-unu si este un mijloc minunat de a consolida o echipa noua. Participantii au sansa sa vorbeasca intre ei, sa afle lcururi noi si sa dezvolte increderea reciproca.Cina in grup este o modalitate excelenta pentru a crea relatii bazate pe incredere motiv pentru care evenimentele culinare sunt des intalnite in activitatile de team building. Evenimentele la care participantii mananca, de preferinta intr-un cadru deosebit, sunt bine primite de toata lumea.Astfel, o cina in weekend la o pensiune aparte , poate fi o buna ocazie pentru a armoniza o echipa.In plus, a doua zi, dupa cina, se pot organiza excursii tematice atractive care sa consolideze relatiile formate cu o seara in urma.