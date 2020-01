AVON are pentru prima data o romanca in functia de CEO la nivel global

AVON este oficial parte din grupul brazilian de ingrjire personala Natura &Co, alaturi de branduri renumite precum The Body Shop si Aesop. Natura&Co devine astfel al patrulea cel mai mare grup din domeniul frumusetii la nivel mondial, cu o noua echipa de management pregatita sa conduca business-ul dupa o strategie actualizata.Alaturarea AVON la acest grup marcheaza un moment deosebit de important pentru industria de beauty: crearea unei retele puternice, care comunica multi-channel si are in componenta o diversitate remarcabila de branduri din divizia Consumer, menite sa schimbe in bine viata a milioane de femei, creand oportunitati prin care pot atinge succesul si construind cu propriile lor forte. In parteneriat cu AVON, Natura&Co se pozitioneaza in acest fel printre liderii in domeniul frumusetii care aduc produse de calitate si inovatii fara precedent pentru mai bine de 200 de millioane de consumatoare la nivel mondial.In acest context, Angela Cretu a preluat din aceasta luna conducerea AVON la nivel global, cu exceptia pietelor din America Latina, dupa ce in ultimii trei ani a fost vicepresedinte al grupului Avon si CEO pentru Europa Centrala si de Est, fiind responsabila de 18 tari din regiune.In urma tranzactiei, Natura&Co iti va mentine pozitia fruntasa in operatiunile de selling online si offline, prin intermediul celor peste 6,3 milioane de consultanti si reprezentanti AVON si Natura. Natura&Co va detine, de asemenea, o retea extinsa in retail cu peste 3,000 de magazine si o prezenta digitala in ascensiune in ceea ce priveste toate companiile incluse in grup.La nivel financiar si strategic, sunt previzionate venituri anuale de peste 10 miliarde de dolari, colaborarea cu peste 40,000 de asociati, crearea unui portofoliu considerabil de produse in categoriile cheie si prezenta globala in peste 100 de tari.La fel ca AVON, si grupul Natura&Co va avea o strategie orientata catre rezultate si catre sustinerea de cauze sociale precum drepturile femeilor, lupta impotriva crizei climatice, productia de cosmetice cruelty-free si dezvoltarea de parteneriate solide cu comunitatile locale.Toate acestea se inscriu in viziunea companiei de a construi pentru o lume mai buna prin promovarea unui climat social, economic si de mediu in care business-ul este sustenabil si are un impact pozitiv.Angela Cretu detine o experienta de peste 20 de ani in compania AVON, timp in care a avut numeroase roluri executive, dintre care cel mai recent este cel de General Manager si Group VP pentru 18 tari din Europa Centrala.Anterior, Angela a condus divizia Est-Europeana, Africana si pe cea din Orientul Mijlociu. A avut dintotdeauna o pasiune pentru compania AVON si angajatii ei, alaturi de reprezentanti si clienti.Cu abilitati de management demne de admiratie si cu experienta internationala in industrie, Angela Cretu a fost constant implicata in initiativele AVON pentru incurajarea activitatii femeilor in mediul economic, ceea ce reprezinta puncte forte in colaborarea dintre AVON si Natura de aici inainte.