Carlos Ghosn vrea sa participe la reuniunea Board-ului Nissan

Luni, Tribunalul din Tokyo ar urma sa decida daca-i va permite lui Ghosn sa ia parte la reuniunea Board-ului Nissan, programata marti, a anuntat agentia nipona de presa Kyodo, citandu-i pe avocatii fostului sef al companiei din Japonia.Marti, Ghosn ar avea pentru prima data ocazia sa vorbeasca cu colegii sai, dupa ce a fost arestat in noiembrie si acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere.Saptamana trecuta, avocatii au dat asigurari ca fostul presedinte al Nissan, Renault si Mitsubishi va ramane in Tokyo, isi va preda pasaportul si va fi de acord cu o supraveghere extinsa.La intrarile si la iesirile din resedinta sa vor fi camere de luat vederi, iar Ghosn nu-si va putea folosi telefonul mobil, nu va putea accesa internetul, nu va putea trimite sau primi SMS-uri. Nu are voie sa comunice cu partile implicate in proces si nu poate avea acces la computer decat din biroul avocatului sau. Dar Ghosn va putea lua parte la reuniunile board-ului Nissan, unde a ramas director, daca tribunalul aproba solicitarea.In 8 aprilie este programata o adunare extraordinara a actionarilor Nissan care l-ar putea exclude pe Ghosn din board-ul companiei, iar presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, ar putea fi numit in locul sau.In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. Daca va fi gasit vinovat de toate acuzatiile, Ghosn ar putea fi sta in inchisoare pana la 15 ani.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati mai mult decat Volkswagen si Toyota.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.