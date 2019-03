CEO pentru 2 zile: Studentii romani si-au depasit limitele in "CEO Challenge 2019"

Echipa castigatoare, formata dintr-un student din Serbia, unul din Romania si unul din Grecia, a reusit sa impresioneze juriul format din managerii P&G si va reprezenta Europa de Sud-Est in urmatoarea runda a competitiei, care se va desfasura la Istanbul, in luna aprilie.In cadrul CEO Challenge, studentilor li s-a cerut sa lucreze in echipe internationale pentru a rezolva un caz de afaceri real, sub indrumarea unor manageri experimentati ai P&G.In cea de-a 4 - a editie a competitiei, organizata la Bucuresti intre 5 si 6 martie, 21 de studenti din 6 tari din regiune au devenit CEO timp de 2 zile, avand misiunea de a dezvolta o strategie de afaceri castigatoare pentru unul dintre cele mai importante branduri ale P&G.In cadrul acestui program inovator, absolventii au putut experimenta ce inseamna sa combini cunostintele teoretice deprinse in scoala cu abilitatile necesare pentru a face performanta intr-una dintre cele mai bune organizatii de dezvoltare a talentelor din intreaga lume.Ei au trebuit sa actioneze asemenea unui antreprenor, dand dovada de proactivitate, dorinta de a testa, a invata si a se adapta in functie de context.Programul CEO Challenge a fost lansat in Europa de Sud-Est in urma cu 4 ani, timp in care 130 de studenti din diferite tari au participat la competitie, multi dintre ei lucrand acum in P&G."CEO Challenge a fost intr-adevar o provocare - dar una distractiva, interesanta si plina de satisfactii. Crearea unei strategii de afaceri reale in cateva ore, lucrul cu oamenii pe care tocmai i-ai intalnit, reprezinta cu adevarat o oportunitate ce ar trebui sa ne pregateasca pentru a deveni viitori CEO de succes", a declarat Petronela Cirstea - Vineri, studenta din Romania, care face parte din echipa castigatoare."Misiunea de a construi un viitor mai bun pentru noi toti incepe cu formarea liderilor de maine, iar P&G este pionier in acest domeniu de peste 180 de ani. Ne dorim sa dezvoltam abilitatile tinerilor intr-un mod care sa nu fie unidirectional asa cum sunt cursurile online, unde nu exista un mentor, ci oferindu-le acces in cadrul unei organizatii apreciate in intreaga lume pentru dezvoltarea talentelor", a spus Bogdan Cristescu, Director de Resurse Umane pentru Europa de Sud-Est.