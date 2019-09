CEZ, despre intentia de vanzare a activelor din Romania: Tot ce nu e investitie in eficienta energetica va fi redus

"Dupa cum am anuntat public, CEZ are o noua strategie, aprobata de Adunarea Actionarilor, unde s-au definit directiile pe care le va urma compania noastra: dorim sa dezvoltam reteaua de distributie in Republica Ceha, iar cealalta directie este sa mentinem unitatile de generare din prezent si sa investim in unele noi si in eficienta energetica, in servicii de eficienta energetica peste tot la nivel international.Tot ce nu intra in aceste teme va fi redus, iar Romania si celelalte tari unde suntem prezenti, precum Turcia, Bulgaria, Polonia, fac subiectul acestei reduceri a activitatii, iar acestea sunt consecintele redirectionarii strategiei noastre", a precizat Ondrej Safar.Grupul ceh CEZ a lansat saptamana trecuta o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia, potrivit unui comunicat al companiei.In Romania, CEZ vizeaza vanzarea a sapte companii si pastrarea celor cu activitati din domeniul serviciilor moderne de energie (ESCO) si de trading. Acesti pasi sunt in conformitate cu noua strategie aprobata anterior de compania-mama.CEZ a inclus sapte companii romanesti in testarea de piata (Distributie Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team Invest, CEZ Vanzare, TMK Hydroenergy Power si CEZ Romania). Potentialii investitorii isi pot exprima interesul atat pentru intregul grup de companii mentionate, cat si in mod individual pentru oricare dintre companii.Pe de alta parte, managerul pentru Romania al CEZ a estimat luni ca proiectele eoliene se vor dezvolta in continuare in Romania."Business-ul in eoliene creste si va creste in continuare in Romania", a sustinut Ondrej Safar.Reprezentantul CEZ a recomandat oamenilor de afaceri care activeaza in Romania sa coopereze pentru a isi putea dezvolta proiectele."Eu consider ca Romania trece prin cele mai bune vremuri economice pe care le-a trait vreodata. Daca eu compar Romania de azi cu Romania anului 2005, cand am venit aici pentru prima data, si cu Romania anului trecut, cand m-am intors in Romania, sunt Romanii total diferite.Vedem dezvoltare, vedem multi investitori straini, vedem si criza fortei de munca, care este indusa de dimensiunea industriei.Ar trebui sa ne gandim cum era Romania la inceputuri, acum 30 de ani, si pozitia pe care Romania o ocupa acum comparativ cu tarile din regiune.Romania e acum cea mai dezvoltata tara din zona, e cu siguranta lideri in Balcani. Ce ar trebui sa faca Romania pentru a se dezvolta mai departe? Un aspect important e cooperarea dintre antreprenori, ei ar trebui sa coopereze si sa se dezvolte impreuna", a precizat Ondrej Safar.Managerul CEZ pentru Romania a sustinut ca firmele companiei cehe din Romania au capacitatea de a atrage specialisti romani plecati anterior in strainatate si care sunt interesati sa revina in Romania."Forta de munca este o problema (in Romania, n.red.). Sunt oameni care pot merge in afara, invata. Este placut pentru un investitor roman sa vina in Romania si sa faca ceva, dar exista apoi riscul ca cei mai buni oameni au tendinta sa fie atrasi de alti operatori internationali.Aceasta este o alta parte a monedei. (...) Cand discutam despre distributie, cea mai mare provocare a noastra este digitalizarea, ceea ce inseamna ca totul ajunge la o zona digitala, si acesta este un segment foarte nou pentru Romania, asa ca noi suntem acum in fata provocarii de a introduce oameni noi in companie, oameni tineri care sunt mai familiarizati cu digitalul, cu computerele, cu alte sisteme si facem aceste lucruri intr-o perioada in care avem o criza de personal, multi tehnicieni sunt peste hotare, asa ca este important pentru noi sa dezvoltam aceasta forta de munca la nivel intern, pentru a atrage oameni noi, din universitati, oameni cu potential. Avem potential sa atragem romani din afara si noi consideram ca trebuie sa atragem acesti oameni, pentru ca noi putem sa le oferim slujbe interesante in tarile lor de bastina, iar ei apreciaza acest lucru si pot accepta si salarii putin mai mici (decat cele din vestul Europei - n. r.) pentru avantajul de a fi in Romania si de a face ceva aici", a incheiat managerul pentru Romania al CEZ.