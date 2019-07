CEZ: Nu ne grabim sa vindem activele din Romania, este o piata stabila si suntem fericiti aici

"Pe data de 26 iunie, actionarii grupului au votat o noua strategie, care descrie principalele directii de dezvoltare in viitor si care include renuntarea la activele din Romania. Acum incepem sa lucram la partea pregatitoare a procesului de vanzare, insa este prea devreme sa apreciem ceva despre urmatorii pasi. Nu ne aflam sub presiunea timpului sa facem acest lucru pe termen scurt", a aratat Safar.El considera ca activitatea CEZ in Romania este una de succes, care va atrage oferte competitive din partea celor interesati."Suntem fericiti in Romania si credem ca putem primi oferte interesante si competitive. Daca nu vor veni oferte, vom repeta procesul. Procesul in sine va fi unul standard si transparent si fiecare participant va avea oportunitatea de a face o oferta, apoi vom decide in functie de toate aceste elemente cand si cui vom vinde. Oricine din Romania sau din strainatate va avea posibilitatea de a face o oferta", a continuat seful CEZ Romania.Safar a mai spus ca activitatea in companie isi urmeaza cursul normal."Pastram in continuare proiectele deja incepute si vom incepe derularea altora, mentinem investitiile si ramanem un partener important pentru mediul in care activam. Suntem si vom ramane in continuare in spatele contractelor pe care le avem si pe care le vom incheia. Deci, una peste alta, nu foarte multe lucruri se vor schimba", a subliniat el.Potrivit lui Safar, succesul din Romania al CEZ depinde de cei 1.800 de angajati. "Indiferent de ce spun actionarii nostri, ei reprezinta adevarata companie si toate proiectele sunt facute de oameni din companie, nu de cineva care vine din spatiul cosmic sa faca lucrurile astea. Toate aceste lucruri sunt separate de actionariat", a aratat el.Seful CEZ Romania a afirmat, totodata, ca activitatea companiei nu a fost afectata de schimbarile legislative din ultima vreme."Noi suntem fericiti in Romania si vedem Romania ca pe una dintre cele mai stabile tari din regiune. Am fost in Romania, in Bulgaria, in Turcia, am fost implicat si in cateva proiecte in Polonia si acest lucru este adevarat. Desi exista perceptia ca exista numeroase schimbari, inca este un mediu stabil. In orice tara exista schimbari din cand in cand si orice investitor va trebui sa tina cont de acest lucru", a completat oficialul companiei energetice.Grupul CEZ Romania a incheiat anul 2018 cu un EBITDA de 395 milioane de lei, in crestere cu 33 de milioane de lei fata de anul anterior.Compania este prezenta pe piata din Romania din 2005, cand a cumparat fost filiala de distributie si furnizare a energiei Electrica Oltenia, care alimenteaza sapte judete. CEZ detine in Romania si cel mai mare parc eolian terestru din Romania, cu o capacitate de 600 de MW.