Daniel Kearvell, DHL Romania: Avem in plan sa angajam mai multi oameni. Vom continua investitiile

comertul online ridica afacerile din Romania

Romania, o provocare

E-commerce-ul, motorul de crestere in 2018

Toate tarile au probleme cu infrastructura. Unele le mai si rezolva

Investitii si angajari in Romania

"Afacerile DHL Express Romania in 2017 au crescut cu 15%. Anul 2017 a fost un an extraordinar, am inregistrat o crestere de doua cifre si totodata cea mai mare crestere din ultimii cinci ani. Aceasta se datoreaza produsului nostru de baza, Time Definite International (curierat express aerian), dar si segmentului e-commerce", spuneCe-i drept, piata de curierat depasea 400 de milioane de euro in 2016, iar pentru 2017 se estimau cresteri pana la o valoare totala de peste 425 milioane euro."Piata de curierat este una foarte dinamica, inregistrand o crestere a volumelor, indeosebi ca urmare a cresterii clientilor existenti si a extinderii investitiilor actuale, mai mult decat aparitia unora noi. De asemenea, clientii acestei piete sunt tot mai exigenti atunci cand vine vorba de calitatea serviciilor oferite, iar DHL continua sa investeasca in calitate, pentru a-si mentine pozitia de lider pe aceasta piata si a raspunde cerintelor tot mai exigente din partea clientilor.DHL are o cota de piata de 56% pe segmentul Time Definite International (curierat expres aerian). Compania este un bun baromentru pentru economie, iar faptul ca volumele noastre cresc ar putea sugera faptul ca exista crestere economica, cel putin din prisma tranzactiilor comerciale internationale.Cresterea acestei piete se datoreaza si evolutiei spectaculoase a segmentului ecommerce, iar investiile pe care DHL le face permanent in reteaua sa, ne plaseaza intr-o pozitie ideala in ceea ce priveste capacitatea de a raspunde cererii de pe aceasta piata, atat in Romania cat si pe plan international", continua Daniel Kearvell.In ceea ce ii priveste, principala provocare a fost cea legata de forta de munca, in special pentru Bucuresti, unde s-au confruntat cu un mediu extrem de competitiv, in special pentru pozitiile de curier. Cu toate acestea, DHL investeste continuu in programe de pregatire a angajatilor si in imbunatatirea conditiilor de munca."O alta provocare o reprezinta schimbarile legislative", explica CEO-ul DHL Romania. Intrebat ce mesaj ar avea pentru autoritati, in acest sens, managerul raspunde diplomat: "Mediul de afaceri isi doreste stabilitate"."DHL este la curent atat cu schimbarile legislative cat si cu provocarile fiscale sau politice, iar ceea ce trebuie subliniat este faptul ca acestea nu au afectat angajamentul companiei fata de Romania. La nivel global, DHL isi pastreaza angajamentul fata de Romania iar aceasta destinatie ramane una cheie in strategia companiei si in investitiile realizate in infrastructura", subliniaza acesta.Seful DHL este optimist: "Sunt sigur ca vom continua sa crestem cu doua cifre si in 2018", spune el."Totodata, demersurile incepute in 2017 pentru dezvoltarea segmentului ecommerce, unde am inregistrat o crestere importanta, vor contribui la cresterea procentului expedierilor B2C in totalul expedierilor DHL Romania, segment unde credem ca volumele vor inregistra cresteri chiar mai mari", adauga Daniel Kearvell.El se declara impresionat de dezvoltarea rapida a segmentului e-commerce si este sigur ca acesta va fi si motorul DHL de crestere, de aceea are toate instrumentele necesare pregatite, pentru a raspunde tuturor cerintelor specifice ale clientilor din acest domeniu."De asemenea, cresterea spectaculoasa a volumelor transportate este un alt aspect important - solicitarile pentru expedieri internationale ale clientilor nostri au crescut si vor continua aceasta tendinta, de aceea ne asteptam la o crestere mai mare pentru DHL in 2018 fata de 2017. Observam expansiunea clientilor nostri - companii care isi extind unitatile de productie locale sau alti jucatori noi, care vin si investesc in Romania", subliniaza managerul.DHL se ocupa de livrari expres pe cale aeriana, de aceea infrastructura rutiera nu are un impact major asupra afacerilor sale. Cu toate acestea, CEO-ul recunoaste ca o infrastructura rutiera mai buna ar ajuta la atragerea mai multor investitori straini in Romania, "ceea ce ar duce si la cresterea business-ului nostru", spune el.Potrivit acestuia, Romania nu este singura tara care se confrunta cu provocari la capitolul infrastructura. Dar principala diferenta este data de viteza de implementare a planurilor si strategiilor din acest domeniu.Cu toate acestea, DHL va continua sa investeasca in Romania, iar investitiile asumate asumate se ridica la 3-3,5 milioane de euro."Avem in plan sa angajam mai multi oameni in anumite departamente. Vom continua investitiile operationale, care au ca scop imbunatatirea timpilor de tranzit. Mai exact, pentru 2018 ne propunem noi centre de sortare pentru marfa transportata pe cale rutiera, atat in Bucuresti, cat si in Cluj, ca urmare a cresterii volumelor, inclusiv pentru produsul Economy Select.De asemenea, avem in vedere extinderea capacitatii de transport cu ajutorul aeronavelor noi, la Cluj si Timisoara precum si innoirea intregii flote operationale a companiei, un proiect care va asigura eficienta si capacitatea de transport necesare pentru urmatorii 4-5 ani", spune CEO-ul DHL Romania.