Comunitatea ASEBUSS sprijina managerii si antreprenorii pentru a traversa, impreuna, criza

Conform unui studiu PwC, privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra afacerilor, 18% dintre respondenti estimeaza o scadere a veniturilor de pana la 20%, 6% intre 20-50%, iar 2% considera ca diminuarea va fi intre 50-80%. 65% dintre companii nu au facut inca evaluari."Pornim de la faptul ca avem ca parteneri doua universitati americane de prestigiu - Kennesaw State University si Washburn University - precum si cea mai mare comunitate de alumni din Romania - peste 1.500 de manageri si antreprenori, din 15 tari. Avem, de asemenea, si o experienta relevanta - de peste 25 de ani incurajam business networking-ul de calitate. Credem in puterea comunitatii si stim cat de important este sa te poti ajuta cu sfaturi, recomandari, idei, chiar si cu parteneriate sau comenzi, cu dezvoltarea sau protejarea, conservarea afacerii, evaluarea si vanzarea ei, dupa caz.", a declarat Prof. Ovidiu Dimbean-Creta, Rectorul ASEBUSS.Evenimentul "Business Education as Game-Changer", organizat ca online panel, pe 25 martie, de la ora 18:30, va reuni 4 alumni CEO din diferite industrii, care vor discuta despre decizii de business in criza si despre bune practici in leadership care ajuta companiile sa raspunda eficient, in aceasta situatie fara precedent. Invitatii vor fi Daniel Boaje (CEO McDonald's), Andreea Pipernea (CEO NN Pensii), Adrian Stanciu (GM Emerson Technik) si Emil Bituleanu (CEO Libra Internet Bank) - toti alumni ASEBUSS din generatii diferite - iar moderarea discutiilor o va face Ovidiu Dimbean-Creta, Rectorul institutiei. Evenimentul este publicat pe paginile de Facebook si LinkedIn ale scolii si va putea fi accesat de catre toti cei interesati.Asociatia absolventilor ASEBUSS - Business Club (powered by) ASEBUSS - va organiza periodic o serie de evenimente online, in care vor fi discutate subiecte de actualitate si posibile solutii pentru diferite industrii, incepand cu cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Primul eveniment, pe teme de fiscalitate si contabilitate, este programat pentru finalul lunii martie.Cursurile programelor de MBA ale ASEBUSS se muta onlineContextul creat de pandemie schimba si lumea educatiei in afaceri. Daca in 2018, 63% dintre liderii universitatilor de prestigiu din intreaga lume credeau ca, pana in 2030, programele de studiu se vor desfasura 100% online, realitatea de astazi ne arata ca acest lucru s-ar putea intampla mult mai devreme."Deja de mai bine de un an purtam discutii la nivelul scolii despre trecerea partiala a cursurilor in online. Multe programe de MBA din afara, inclusiv partenerii nostri americani, au facut acest pas; eram si noi pregatiti din punct de vedere tehnic, insa am tot amanat pentru ca punem mare accent pe interactiunea live din clasa. Iata, insa, ca aceasta criza cauzata de coronavirus accelereaza procesul de digitalizare a intregii noastre vieti si implicit a modului de a face afaceri, indiferent de domeniu, de industrie. Este ceea ce discutam cu cursantii ASEBUSS, in noul curs Business si Digital Transformation, sustinut impreuna cu alumni practicieni, care ofera o mai buna intelegere a modului de a face business folosind tehnologia, pentru a deveni mai competitivi pe piata in care activeaza", a aratat Prof. Ovidiu Dimbean-Creta, Rectorul ASEBUSS.In acest context, o masura a ASEBUSS in vederea protejarii corpului profesoral si a cursantilor este mutarea tuturor cursurilor online. Astfel, programele Executive MBA si Entrepreneurial MBA ale Scolii de Afaceri se vor desfasura prin intermediul platformei Microsoft Teams, care permite predarea si interactiunea online, impartasirea de fisiere, dar si lucrul in echipa, pentru studiile de caz."In ceea ce priveste trecerea claselor in online, nu simtim ca activitatea noastra are in vreun fel de suferit, dimpotriva. Este un moment dificil pentru economie, iar cursantii nostri sunt manageri si antreprenori care se confrunta cu tot felul de provocari in perioada aceasta, asa ca le suntem, mai mult ca oricand, aproape, chiar si in afara orelor de curs", a spus Prof. Ovidiu Dimbean-Creta, Rectorul ASEBUSS.Reprezentantii ASEBUSS sustin ca educatia de business, precum si apartenenta la o comunitate de manageri si antreprenori, sunt elemente care pot face diferenta pe timpul perioadelor de criza."MBA-ul te pregateste pentru multe situatii care pot aparea in viata unei companii. Fie ca trebuie sa gestionezi o prabusire a business-ului, fie ca trebuie sa speculezi anumite oportunitati care apar in criza, MBA-ul te pregateste sa te adaptezi, sa fii deschis si curajos, dar rational, masurandu-ti profesionist pasii. MBA-ul te trece in 1-2 ani printr-o sumedenie de studii de caz si experiente reale, pe care nu ai cum sa le intalnesti intr-o viata de om, chiar la final de cariera. Si inveti asta, acumulezi din experientele altora, de tanar, astfel incat sa nu te sperie nicio criza, pentru ca vei sti ce sa faci, ce masuri sa iei, cum si ce sa vorbesti cu oamenii, cu toti colaboratorii interni si externi", a conchis Rectorul ASEBUSS.