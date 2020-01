Despre fiscalitatea din Romania: E ca o cursa cu obstacole, un triatlon! #Interviu cu Mirabela Miron, AVISSO

Pentru inceput as vrea sa ne spuneti cateva cuvinte despre dumneavoastra si pasiunea pentru fiscalitate.

Care a fost momentul in care ati realizat ca i-ati putea ajuta si pe ceilalti antreprenori, oferindu-le sfaturi de fiscalitate prin AVISSO?

Ati creat si RestartHome, prin care doriti sa ii sprijiniti pe romanii care se intorc acasa pentru a dezvolta afaceri. Cati se intorc anual in Romania pentru a face afaceri si despre ce tip de sprijin le oferiti?

Romania nu este tocmai un teren linistit pentru firme si companii. Cum ii incurajati pe cei care vor sa se avante in acest mediu?

Cum credeti ca va arata anul 2020 pentru mediul antreprenorial, in Romania? Care sunt cele mai mari riscuri?

In ce masura credeti ca anul 2020 va fi unul mai bun pentru firme, fata de 2019?

In ce zona a tarii este cel mai bine sa faci afaceri?

"Se aseamana mult cu sportul, este spectaculos precum o cursa cu obstacole, un triatlon daca vreti", descrie pasiunea sa pentru fiscalitate Mirabela Miron, fondatoarea grupului de firme AVISSO , membra a Romanian Business Leaders si presedinta a Asociatiei "O sansa pentru fiecare"."Imaginea contabilului 'cu manecute' nu mai are nici o acoperire in realitate, astazi tehnologia a preluat mare parte din tot ceea ce inseamna repetitivitate, iar contabilitatea a ajuns sa se identifice cu domeniul consultantei fiscale", explica ea."Da, sunt contabil la baza, ma mandresc cu asta, iar fiscalitatea poate fi o mare pasiune, mai ales ca guvernantii 'intretin focul' totul timpul, deci pasiunea nu poate decat sa creasca!", spune Mirabela Miron, antreprenor, expert contabil si auditor financiar, care impartaseste cunostintele sale cu peste 300 de antreprenori,Iubeste atat de mult acest domeniu incat face tot ce-i sta in putinta pentru a-i ajuta pe cei ce se intorc in tara sa-si dezvolte propria afacere aici. Asa a pus bazele RestartHome , inspirat din activitatea proiectului, din echipa caruia, de asemenea, face parte.De ce sa-ti refaci viata ca antreprenor in Romania dupa ce ai fost plecat din tara? Pentru ca stadiul in care ne aflam inca, explica ea. In Romania nu este nevoie sa dai lovitura cu o idee geniala, ci p, continua Mirabela.La aproape 13 ani de cand am infiintat firma de contabilitate, intr-un apartament de bloc si cu putini angajati, pot sa spun ca, privind in urma, tot de la acest domeniu as porni daca astazi as fi nevoita sa o iau de la capat.Ca absolventa de Geografie, ma astepta un lung drum de profesor in invatamantul preuniversitar, unde chiar am si predat vreme de un an si jumatate.Facultatea de Finante-Contabilitate a fost, asadar, a doua mea alegere si cea fericita, domeniul in care ma simt azi cel mai bine. Pe langa antreprenoriat, sunt expert contabil si auditor financiar, membra a organismelor profesionale corespondente.Domeniului fiscal i se face intotdeauna o nedreptate si este aratat ca fiind arid, nespectaculos. In realitate, avand in vedere desele schimbari legislative sau sutele de modificari anual ale Codului Fiscal, domeniul nostru se aseamana mult cu sportul, este spectaculos precum o cursa cu obstacole, un triatlon daca vreti.Imaginea "contabilului cu manecute" nu mai are nici o acoperire in realitate, astazi tehnologia a preluat mare parte din tot ceea ce inseamna repetitivitate, iar contabilitatea a ajuns sa se identifice cu domeniul consultantei fiscale.In acest context, pregatirea profesionala a crescut mult in raport cu asteptarile clientilor nostri si cu provocarile unei piete in crestere. Da, sunt contabil la baza, ma mandresc cu asta, iar fiscalitatea poate fi o mare pasiune, mai ales ca guvernantii "intretin focul" totul timpul, deci pasiunea nu poate decat sa creasca!Momentul in care mi-am propus sa o iau pe calea antreprenoriatului a fost acela in care am realizat ca nu ma vad toata viata la catedra, predand geografia. Raspunsul pe scurt ar fi ca mi-am dat seama de timpuriu ca nu mi se potriveste statutul de angajat.Pe larg insa va pot spune ca toate serviciile pe care AVISSO le ofera au un numitor comun: vin in sprijinul companiilor mici si mijlocii, osatura economiei romanesti. Ca business local in anii de inceput, ne-am dedicat energia si experienta pentru a-i ajuta cat mai mult pe antreprenorii romani care asigura locuri de munca, se zbat pentru a-si dezvolta afacerile intr-un mediu tot mai concurential, pe o piata care continua sa fie una in curs de asezare si cu provocari legislative si logistice continue.Meseria de antreprenor in Romania ar putea fi trecuta in clasamentul celor mai riscante si stresante din lume.Am fost inspirata de miscarea RePatriot a Fundatiei Romanian Business Leaders si am pus la Iasi bazele proiectului "RestartHome", prin intermediul Asociatiei O Sansa pentru Fiecare (al carei presedinte sunt), in asociere cu Primaria Municipiului Iasi, prima unitate administrativ-teritoriala care a infiintat in Romania, cu titlu permanent, un birou dedicat problemelor Diasporei.Am considerat ca expertiza noastra in consultanta in afaceri le poate fi de folos romanilor care doresc sa se repatrieze (la Iasi si nu numai) prin antreprenoriat.In ciuda tuturor dificultatilor, cred ca tara aceasta ofera o sansa uriasa, de a beneficia nu atat de capitalul, cat de expertiza acumulata de romani in societatile din Vest, mult mai asezate si performante.Din nou, numarul celor care au zambit condescendent la initiativa noastra a fost unul remarcabil, dar, de la deschiderea proiectului "RestartHome" am sfatuit zeci de romani in privinta surselor de finantare pe care le-ar putea accesa pentru a se restabili acasa si continuam in mod permanent sa le raspundem si sa le oferim, in limitele posibilului, servicii de baza in domeniul consultantei si contabilitatii, fara costuri.Dincolo de "RestartHome", ne-am concentrat activitatea pe oferirea de cursuri tinerilor care doresc sa devina antreprenori si ramanem in contact permanent cu elevii liceelor economice din Iasi, precum si de la Facultatea de Economie. Astfel ca am trecut, in anii din urma, de la acte de caritate la a incerca sa oferim celor care au nevoie doar de undita pentru a putea sa inceapa sa pescuiasca singuri.Scoala romaneasca are, din pacate, prea putine instrumente adaptate pietei muncii de azi pentru a-si ajuta absolventii, si atunci noi venim, prin intermediul unor structuri de tip ONG, cu expertiza in sensul indrumarii lor pe o cale pe care sa si-o poata alege avand la dispozitie toate informatiile "din teren" si putand apela inclusiv la multele lectii pe care ni le-a dat noua economia.Fara indoiala, in ultimii ani multi romani viseaza cu ochii deschisi sa dea lovitura in afaceri, sa devina antreprenori. Iar programele de finantare de tip Start-Up Nation sustin acest vis, macar la inceput.Nu avem inca o cultura antreprenoriala locala matura ca sa putem spune ca am ajuns foarte departe.Romania nu este poate un teren linistit, dar este unul manos, plin de oportunitati pe care nu le mai poti avea in Vest, acolo unde mai poti "da lovitura" doar cu o idee geniala, cu un business care se dovedeste a fi disruptiv pentru o piata deja conturata.Inca suntem in stadiul in care putem incerca un business, putem renunta la acesta si gasi in urma unor esecuri pline de invataminte ideea care sa ne ajute sa crestem o afacere.Problema tot mai mare este sa gasesti si o echipa cu care sa iti pui ideile de afaceri in practica, data fiind emigratia masiva si faptul ca anual pierdem un numar important de persoane active pe piata fortei de munca si care ia calea Vestului Europei.Noi, la AVISSO, in calitate de consultanti, incercam sa ii convingem pe cei care vin si ne spun ca isi doresc o finantare ca sa inceapa o afacere de la zero ca trebuie sa se gandeasca de doua ori si sa nu porneasca la drum fara o analiza foarte atenta.Unii profesionisti sunt destinati sa ramana toata viata niste angajati exceptionali sau intraprenori de succes, a deveni antreprenor nu este pentru toata lumea. Oricine poate sa isi deschida o firma, dar asta nu inseamna ca are si o afacere in adevaratul sens al cuvantului.Raman optimista in privinta anului 2020 si cred ca Romania va continua sa inregistreze o crestere economica semnificativa, poate ceva mai redusa decat in 2018 si in 2019, dar nu cred ca vom asista la o stagnare.Ma uit si la colegii din piata, interactionez cu multa lume din sectorul privat al economiei si nu intalnesc prea mult pesimism, cu exceptia deja consacratelor situatii legate de instabilitatea fiscala ori instabilitatea politica (inca doua randuri de alegeri anul acesta!).Economia romaneasca nu poate sa inceapa o crestere sanatoasa pana cand statul nu va incepe sa implementeze marile proiecte de infrastructura indelung discutate, planuite, dar niciodata incepute.Asa cum am mai spus si cum s-a simtit in economia romaneasca, mediul privat a fost afectat negativ de o serie de masuri luate pe parcursul ultimilor ani. Tocmai de aceea declaratiile din partea autoritatilor potrivit carora nu vor avea loc modificari de natura fiscala fara o consultare prealabila a celor interesati este o veste foarte buna, menita sa atraga increderea acestui mediu.Raman o promotoare ferventa a dezvoltarii economice a Iasului si a regiunii Moldovei.Cred ca, la capatul unui lung drum, atentia guvernamentala se va indrepta si asupra regiunii noastre si ca vor fi identificate mecanismele de stimulare a investitiilor in aceasta zona, in paralel cu pasi concreti care urmeaza a fi facuti pentru demararea mult-asteptatului proiect de infrastructura al autostrazii care sa lege Moldova de Ardeal.Cred ca atunci cand se va excava prima cupa de pamant pe santierul viitoarei autostrazi Ungheni-Iasi-Tg. Mures si atentia investitorilor va fi mai crescuta. Nu ne asteptam ca in 2021 sau 2022 sa avem autostrada, ci asteptam un orizont de timp rezonabil si garantia ca lucrarile chiar se vor efectua.