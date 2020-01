EY: Liderii globali nu au incredere in calitatea datelor financiare generate de inteligenta artificiala

Potrivit cercetarii, majoritatea liderilor financiari (79%) spun ca detin, in prezent, datele necesare care pot oferi investitorilor informatiile pe care si le doresc in privinta culturii organizationale. In schimb, peste o treime (37%) dintre acestia declara ca au si raportat indicatori cheie de performanta (ICP) cuantificabili in acest domeniu.Studiul releva, totodata, ca trei sferturi dintre liderii financiari intervievati au afirmat ca investitorii acorda mai multa atentie informatiilor nefinanciare.In acelasi timp, 60% dintre directorii financiari au declarat ca nu au aceeasi incredere in calitatea datelor financiare generate de inteligenta artificiala precum in cea a datelor oferite de sistemele financiare existente.Principalele riscuri mentionate legate de transformarea datelor nefinanciare in informatii raportabile sunt: pastrarea confidentialitatii datelor (33%), securitatea datelor (29%) si absenta unor sisteme eficiente de management al datelor (21%) sau de control (17%), dedicate datelor nefinanciare.In cadrul studiului intitulat "Este nevoie de un soc cultural in procesul de raportare al companiilor?", au participat 1.000 de directori financiari sau controlori financiari ai unor mari organizatii, cu venituri de peste 500 milioane de dolari americani, din 25 de tari.Peste jumatate dintre organizatiile respondentilor (55%) au venituri de peste 5 miliarde de dolari anual, iar 10% au venituri mai mari de 20 miliarde de dolari pe an.Respondentii provin din America de Nord si de Sud, Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu, India si Africa (EMEIA) si Japonia, desfasurandu-si activitatea in 13 sectoare principale.Cercetarea a fost realizata de Longitude in numele EY Global Financial Accounting Advisory Services (FAAS).EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 260.000 de angajati in peste 700 de birouri din 150 de tari si venituri de aproximativ 34,8 miliarde de dolari americani in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2018.Compania are in Romania birouri in: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau.