AmCham Romania: Astazi, avem un mediu de afaceri bine consolidat

"Chiar daca nu vom fi de acord in toate privintele, cel putin vom reusi sa intelegem punctele de vedere si sa fim de acord ca nu suntem acord. 2019 a fost o borna importanta pentru Romania. Anii de dupa Revolutie au fost marcati de momente de crestere de criza specifice unei democratii in formare, dar totusi o democratie care se bazeaza pe statul de drept si pe principiile aferente. Solidaritatea si competitivitatea reprezinta cele doua fete ale economiei. Astazi, avem un mediu de afaceri bine consolidat. Doar lucrand mediul de afaceri si statul roman, putem duce Romania mai departe pe parcursul sau international", a subliniat Florescu.Acesta a adaugat ca, la preluarea mandatului de conducere a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, din partea AmCham Romania, in luna iulie, mesajul Guvernului a fost ca mediul de afaceri nu reprezinta o prioritate guvernamentala."Cand am preluat mandatul (de conducere a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, n.r.), in luna iulie, mesajul Guvernului a fost ca mediul de afaceri nu reprezinta o prioritate guvernamentala. Acela a fost semnalul transmis Coalitiei si care a ingreunat foarte mult activitatea noastra. Cu toate acestea, am reusit sa ne punem agenda in spatiul public, fiind pe deplin constienti de faptul ca acest lucru era in interesul Romaniei si comunitatii de afaceri. Mentionam ca una dintre prioritati a fost consolidarea activitatii grupurilor de lucru. Astazi, perspectivele Coalitiei se reaseaza pe un fundament mai solid. Mesajul premierului Romaniei este clar: dorim sa ascultam si vrem sa ascultam mai mult. Deschiderea fata de mediul de afaceri arata dorinta acestui Guvern de a utiliza resursele pe care le avem la dispozitie pentru cresterea economiei acestei tari. Ma bucur sa confirm ca, de la investirea Guvernului Orban, am avut deja intalniri importante cu prim ministrul, cu ministrul Finantelor, ministrul Economiei, ministrul Fondurilor Europene si cu alti oficiali", a spus Florescu.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a organizat, vineri, o reuniune in care reprezentanti ai organizatiilor implicate in coordonarea organizatiei au prezentat, in prezenta premierului Ludovic Orban, directiile prioritare de interventie pentru dezvoltarea Romaniei in viziunea CDR.In cadrul evenimentului, CDR a semnat Declaratia de Colaborare cu Guvernul Romaniei, prin care sunt stabilite prioritatile ce vor face subiectul dialogului dintre cele doua entitati, in perioada urmatoare.Incepand cu luna ianuarie a anului viitor, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) va prelua coordonarea CDR pentru o perioada de sase luni.