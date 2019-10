Implementarea sistemelor de management anti mita - Interviu Gabriel Bouaru, manager general ISOGOLD Consult

In ciuda multor legi anticoruptie si demersuri neincetate de intarire si inasprire ale acestor legi, mita in special continua sa infloreasca si sa coste afacerile si economiile locale milioane, sau chiar miliarde de euro in fiecare an.Din moment ce masurile legislative nu sunt de ajuns, eforturile anti coruptie au nevoie de un alt ajutor din partea sectorului privat. Afacerile trebuie sa joace un rol foarte important in suportul practicilor responsabile prin toate aspectele operationilor efectuate de catre acestea.Pana la urma, toti cei care se regasesc in scandaluri de coruptie, de exemplu, suporta nenumarate consecinte, precum inchiderea afacerilor, declinuri financiare, costuri legale dar mai important, este afectat brand-ul si reputatia lor.In acest scop, vine sistemul de management anti mita (standardul ISO 37001) despre care ne va spune mai multeISO 37001 este conceput pentru a ajuta orice tip de organizatie sa stabileasca, sa implementeze, sa intretina si sa imbunatateasca un sistem de gestionare a luptelor anti-mita, in conformitate cu legislatia si practicile cele mai bune.Standardul se adreseaza numai luarii de mita si nu altor forme de coruptie, cum ar fi frauda sau spalarea de bani, desi organizatiile pot alege sa includa acest lucru in domeniul de aplicare al sistemului lor de management.In special se aplica in cazurile de luare de mita de catre organizatie sau de catre personalul acesteia sau asociatii de afaceri care actioneaza in numele organizatiei sau in beneficiul acesteia.Gestionarea riscurilor asociate luarii de mita si a altor forme de coruptie este vitala pentru organizatii pentru a reusi comercial intr-o societate durabila. Certificarea ISO 37001 poate fi un instrument eficient pentru a asigura partile interesate ca luati masurile anti mita necesare. Natura certificarii ISO va va ajuta sa va asigurati ca lucrati pentru a va imbunatati continuu eforturile."Standardul prevede ca organizatiile sa implementeze o serie de masuri si controale intr-o maniera rezonabila si proportionala pentru a ajuta la prevenirea, detectarea si tratarea mita. Aceste masuri includ:● Politica anti-mita● Conducere, angajament si responsabilitate in management● Controlul si instruirea personalului● Evaluari ale riscurilor● Diligenta cuvenita pentru proiecte si asociati de afaceri● Controale financiare, comerciale si contractuale● Raportare, monitorizare, investigatie si revizuire● Actiune corectiva si imbunatatire continuaCertificarea ISO 37001 poate sprijini efortul impotriva luarii de mita verificand daca sunt abordate cerintele de mai sus."Cu toate acestea, certificarea ISO 37001 nu este o garantie ca mita nu va avea loc in organizatia dumneavoastra. Acesta verifica daca aveti un sistem de gestionare anti-mita pentru a preveni astfel de situatii.Asadar, este extrem de important ca standardul ISO 37001 sa fie adoptat de cat mai multe companii pentru combaterea coruptiei. Intre timp, pe masura ce companiile folosesc standardul si isi impartasesc experientele, cu atat mai mult pot contribui la reducerea puterii practicilor corupte asupra afacerilor din intreaga lume.