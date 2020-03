Afaceri in era flexibilitatii: Cum poti lucra aproape de casa, dar si aproape de clienti #Interviu

Ramona Prescu, country manager IWG Romania

Pentru inceput, as vrea sa ne spuneti ce inseamna, mai exact, un spatiu de lucru flexibil.

Se practica in Romania inchirierea de spatii de lucru flexibile? Ce piata exista pentru aceasta idee?

Exista un model care va inspira? Care este situatia spatiilor flexibile in tarile dezvoltate?

Care sunt beneficiile acestei abordari pentru toti factorii implicati?

Spuneti-ne mai multe despre viziunea dumneavoastra legata de existenta spatiilor de lucru flexibile la fiecare colt de strada.

Cu ce propuneri veniti in fata companiilor si ce costuri implica?

Un studiu recent realizat de Regus, releva faptul ca pana in anul 2029, mai exact 2.560.000 tone metrice de carbon vor fi impiedicate sa intre in atmosfera, ceea ce este echivalent cu nivelul de noxe produs de 1.280.000 zboruri realizate intre Londra si New York pe parcursul unui an.Acelasi studiu arata faptul ca Un centru de spatii flexibile de lucru duce la crearea a 121 de locuri de munca."Cand anumite afaceri se deschid intr-o zona, aduc cu ele bunuri si servicii locale si angajati care vor cheltui in zona respectiva, creand o 'economie sandwich'", demonstraza studiul Regus. Practic, in cadrul unui contract, daca ai nevoie sa schimbi locatia, noi putem oferi aceasta posibilitate.Flexibilitatea vine si din posibilitatea de a-ti revizui spatiul de lucru si a-l adapta la nevoile pe care afacerea ta le are la un anumit moment.De exemplu, poti creste pe masura ce creste buisness-ul, sau il poti reduce daca este necesar un downsize.SPACES este un concept de spatii de lucru flexibile creat pentru nomazii din afaceri, freelanceri, antreprenori dinamici, angajati care gestioneaza proiecte internationale, echipe de proiect, intraprenori din corporatii, startup-uri si companii nationale sau globale, care cred in puterea comunitatilor de a genera idei ce duc la cresterea afacerilor.Oameni curiosi, independenti si perseverenti, cu valori si principii bazate pe inovare, dornici sa prospere, care iubesc ceea ce fac si se afla mereu in cautarea unor noi oportunitati sunt oamenii pe care ii veti gasi in comunitatea SPACES.O parte dintre companiile care au ales SPACES la nivel global suntIn tarile dezvoltatea a lucra flexibil a devenit un, nu mai este considerat un capriciu sau o dorinta. Poti lucra aproape de casa, poti schimba locatia in functie de nevoile zilei, poti lucra aproape de clienti, totul depinde de tipul de produs/serviciu care te avantajeaza si decizia sa il accesezi.In toata lumea exista mii de locatii de spatiu de lucru flexibile, evident in functie de cererea din fiecare tara, dar Romania vine incet incet din urma si astazi companiile mari, mijlocii sau mici, strat-upurile, antreprenorii inteleg ca o astfel de componenta de a lucra flexibil este o necesitate din ce in ce mai mare pentru ca oamenii sunt foarte diferiti, businessurile sunt diferite, fusul orar pe care se lucreaza este si el adaptat nevoilor.Se face usor trecerea la un program de ore de lucru flexibil si cu atat mai mult trecem la solutii diverse ce iti ofera aceasta flexibilitateConform unui studiu realizat de IWG (IWG Flexible Working Survey), grupul din care fac parte SPACES si Regus, studiu la care au participat aproximativ 200 de oameni de afaceri, manageri sau antreprenori romani, peste 80% din companii considera ca un spatiu de lucru flexibil ar avea un impact direct in cresetera afacerii (91%), in maximizarea profitului si in mentinerea competitivitatii (87%), si totodata, ca le-ar oferi posibilitatea sa extinda afacerea in piete noi, sa recruteze si sa mentina talentele in organizatie (84%).De asemenea, managerii intervievati (90%) sunt de parere ca angajatii care lucreaza in regim remote pot aduce economii semnficative pentru firma si ca utilizarea unor birouri flexibile ar scadea cu pana la 10% cheltuielile anuale de management al spatiilor (81%) - administrare, echipare si decorare, costuri de mentenanta - si cheltuielie cu spatiul neutilizat (40%).Mai mult decat atat, oamenii de afaceri din Romania au o disponibilitate scazuta (28%), fata de media globala (41%), de a avea capitalul blocat in contracte pe termen lung legate de proprietati si tehnologie.Peste 60% dintre respondenti chiar au recunoscut ca iau in considerare renuntarea la spatiul actual in favoarea unei solutii de sediu flexibil, bazata pe abonament, pentru a redirectiona mai mult capital catre initiative de crestere a afacerii.Daca o firma doreste sa inceapa activitatea intr-o locatie noua, principalele 3 avantaje pe care le ofera un spatiu de lucru flexibil sunt legate de evitarea costurilor de amenajare si de investire a capitalului (74%), viteza de set-up a spatiului (64%) si eliminarea perioadei de 'business downtime' aferent acestor activitati (31%).Am intrat in era fortei de munca mobile si flexible, iar acest fenomen reprezinta o schimbare majora nu doar pentru Romania, dar si la nivel global. Foarte curand conceptul de munca flexibila va deveni normalitate.Totodata, pentru companiile care tintesc dezvoltarea pe piete internationale, solutiile oferite de SPACES sunt un must-have. Acelasi studiu IWG citat anterior releva faptul ca 63% dintre companiile antreprenoriale din Romania sunt interesate sa creasca in urmatorii 3-5 ani veniturile din contracte internationale.Creste cererea pentru 'la cerere' si este firesc in contextul revolutiei spatiilor de munca. Timp de generatii oamenii s-au obisnuit cu programul de lucru fix, de 8 ore petrecute in acelasi birou.Insa, un numar din ce in ce mai mare de companii, adopta un model diferit de munca ce aduce beneficii atat de partea angajatorilor cat si a angajatilor si reprezinta un motiv pentru care companiile isi revizuiesc portofoliul imobiliar.SPACES ofera optiuni diferite in functie de produsul ales, fie ca este un membership in zona de co-working unde tarifele lunare pornesc de la 400-500 ron pentru o persoana; sau un private office, unde tarifele lunare pornesc de la 1500 ron pentru o persoana.Serviciile oferite de SPACES sunt all inclusive, de la decorarea /amenajarea completa a spatiului, la echiparea tehnica, la zone de client service sau servicii complete de suport administartiv si operational.In acelasi timp, clientii SPACES au la dispozitie spatii dedicate pentru organizarea de seminarii, sau alte tipuri de evenimente. Tot in house exista o zona de catering si cafenea cu barista, care poate fi accesata zilnic, sau ca suport pentru evenimente.Practic, o companie care alege SPACES beneficiaza de toate utilitatile si facilitatile aferente unui spatiu de lucru de prima clasa, fara sa fie necesare investitii prealabile din partea clientului.Mai mult, odata devenit membru SPACES, faci parte dintr-o comunitate globala, dinamica, iar spatiile de lucru oferite sunt versatile, flexibile, atmosfera creata este relaxanta si confortabila.