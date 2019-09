Companiile isi vor spori forta de munca cu 27% in urmatorii trei ani, dar cu ajutorul robotilor, nu al oamenilor

Aceasta crestere reprezinta echivalentul suplimentarii cu 2,4 milioane de angajati cu norma intreaga in cele 500 de organizatii din toata lumea care au participat la studiul Deloitte, avand asadar un potential semnificativ de a creste productivitatea si de a imbunatati experienta angajatilor la locul de munca, in contextul in care rolurile sunt redefinite.Peste jumatate (58%) dintre organizatii au implementat cel putin o solutie de automatizare, mai arata studiul. Desi inca mic, numarul companiilor care au extins solutiile de automatizare s-a dublat in ultimul an.Conform studiului, 8% dintre echipele de management au implementat peste 50 de astfel de solutii in companiile lor, fata de 4%, in 2018.Totusi, in ciuda cresterii gradului de adoptie a tehnologiilor de automatizare, o proportie semnificativa de lideri de business nu au prognozat impactul acestor tehnologii asupra angajatilor lor, releva raportul.Astfel, 60% dintre echipele de management inca nu au analizat daca automatizarea va necesita organizarea de noi traininguri pentru angajati, iar 44% dintre ei nu au evaluat daca automatizarea va schimba rolurile si sarcinile angajatilor si modul in care acestea sunt indeplinite.Deschiderea angajatilor fata de aceste tehnologii tinde sa creasca semnificativ pe masura ce organizatiile avanseaza in cadrul procesului de implementare a solutiilor de automatizare.De exemplu, 32% dintre liderii ale caror organizatii sunt in faza de testare a acestor solutii spun ca angajatii nu sunt deschisi fata de acestea, fata de doar 12%, in organizatiile care implementeaza sau deja au extins astfel de solutii."Mediul de business evolueaza acum de la faza de identificare a solutiilor de a digitaliza munca - prin roboti care pot automatiza procesele repetitive, bazate pe reguli stricte - catre faza de transformare a acestor solutii intr-unele mai inteligente, prin integrarea inteligentei artificiale. In Romania, companiile din domeniul telecomunicatiilor si al serviciilor financiare sunt printre primele care au implementat noi moduri de lucru si noi tehnologii, desi intr-un ritm mai lent decat semenii lor din vest", a declarat Dinu Bumbacea, Partener coordonator Consultanta, Deloitte Romania.Organizatiile considera ca principalele beneficii ale tehnologiilor de automatizare si de tip AI (artificial intelligence) sunt imbunatatirea productivitatii si reducerea costurilor, cresterea acuratetei si imbunatatirea experientei clientilor, mai arata raportul.Studiul Deloitte Automation with Intelligence analizeaza gradul de adoptie a tehnologiilor de automatizare si impactul lor asupra fortei de munca. Acesta a fost efectuat in baza raspunsurilor a 523 de lideri care conduc organizatii din 26 de tari cu o cifra de afaceri anuala combinata de 2,7 trilioane de dolari americani. Raportul complet este disponibil aici.Deloitte furnizeaza la nivel global servicii de audit, consultanta, servicii juridice, consultanta financiara si managementul riscului, servicii de consultanta fiscala si alte servicii adiacente catre clienti din sectorul public si privat provenind din industrii variate.Patru din cinci companii prezente in topul Fortune Global 500® sunt clienti Deloitte, prin intermediul retelei sale globale de firme membre care activeaza in peste 150 de tari si teritorii, oferind resurse internationale, perspective locale si servicii de cea mai inalta calitate pentru a aborda provocari de business complexe.Obiectivul Deloitte este sa creeze un impact vizibil in societate cu ajutorul celor peste 312.000 de profesionisti ai sai.Deloitte Romania este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociatii SCA, servicii de audit, de consultanta fiscala, servicii juridice, de consultanta in management si consultanta financiara, servicii de managementul riscului, solutii de servicii si consultanta in tehnologie, precum si alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.500 de profesionisti.