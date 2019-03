Nissan ii da 40 de milioane de dolari bonus de pensionare fostului sef acuzat de frauda

Conform unui document din 2012 consultat de FT, Hiroto Saikawa a aprobat un contract de munca pe 10 ani pentru Ghosn ca "presedinte emerit", care-i permite sa foloseasca in continuare proprietatile imobiliare ale companiei din Rio de Janeiro, Paris si Liban.Conform acordului, Nissan va face o plata exceptionala de 40 de milioane de dolari pentru rolul de consilier, dupa ce Ghosn a demisionat din functia de presedinte, si-i va acorda un salariu anual de 4,4 de milioane de dolari, care ar putea creste la sase milioane de dolari daca firma indeplineste anumite obiective.De asemenea, Ghosn va putea folosi birourile si proprietatile imobiliare din Japonia si din alte locatii.Aceleasi proprietati imobiliare au aparut in investigatia interna privind activitatea lui Ghosn la Nissan, in care producatorul auto nipon a descoperit ca el a actionat inadecvat in privinta modului in care au fost achizitionate proprietatile si a sumelor de bani cheltuite pentru renovarea lor, sustin surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Acordul a fost semnat de Hiroto Saikawa si de Greg Kelly, un alt membru al Board-ului Nissan inculpat pentru ca ar fi conspirat cu Ghosn pentru a falsifica rapoartele financiare ale Nissan. Kelly si Ghosn au dezmintit toate acuzatiile.Carlos Ghosn a beneficiat in mod incorect de o compensatie de 7,8 milioane de euro (noua milioane de dolari) de la societatea mixta dintre Nissan si Mitsubishi, in perioada aprilie - noiembrie 2018, au anuntat cei doi producatori auto niponi.In urma derularii unei investigatii interne comune, s-a descoperit ca Ghosn a fost recompensat de o societate mixta, cu sediul in Olanda, fara ca vreun membru al Consiliilor de Administratie sa fie informat, au aratat directorii generali ai Nissan - Hiroto Saikawa si Mitsubishi - Osamu Masuko.In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 65 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. El este acuzat de incalcare a legislatiei financiare si de abuz de incredere.De asemenea, Carlos Ghosn ar fi beneficiat in mod incorect de o compensatie de 7,8 milioane de euro (noua milioane de dolari) de la societatea mixta dintre Nissan si Mitsubishi, in perioada aprilie - noiembrie 2018, au anuntat cei doi producatori auto niponi. In urma derularii unei investigatii interne comune, s-a descoperit ca Ghosn a fost recompensat de o societate mixta, cu sediul in Olanda, fara ca vreun membru al Consiliilor de Administratie sa fie informat, au aratat directorii generali ai Nissan - Hiroto Saikawa si Mitsubishi - Osamu Masuko. Nissan este actionarul principal al Mitsubishi Motors.Conform unui document publicat de agentia nipon de presa Kyodo, Saikawa a admis in fata procurorilor ca a semnat documentul privind compensatia lui Ghosn "fara a-i analiza prea mult continutul", dar nu se stie daca actualul sef al Nissan stia ca platile pentru functia de "presedinte emerit" aveau legatura cu ceea ce procurorii au numit "plati nedeclarate".Reprezentantii Nissan nu au dorit sa comenteze informatiile si nu au acceptat solicitarea de a se realiza un interviu cu Hiroto Saikawa.