Noul director general de la Renault va fi platit mai bine decat Carlos Ghosn

La finele lunii ianuarie, Consiliul de Administratie de la Renault a decis sa incredinteze conducerea operationala a grupului auto francez lui Luca de Meo, un cetatean italian in varsta de 52 de ani, incepand cu data de 1 iulie.Potrivit unor documente publicate luni pe site-ul Renault, Luca De Meo, fost director la Seat, marca din grupul Volkswagen, va primi un salariu fix anual de 1,3 miliarde de euro la care se va adauga o remuneratie variabila anuala ce se poate ridica pana la 150% din salariul fix, "in functie de anumite criterii cantitative si calitative", adica o suma de 1,95 milioane de euro. La acestea se vor adauga 75.000 de actiuni Renault, a caror acordare depinde insa de "anumite criterii de perfomanta".Conform acestor cifre, remuneratia potentiala a lui Luca De Meo va fi cu 75% mai mare decat cea a predecesorului sau, Thierry Bollore. Revocat in luna octombrie 2019 din postul de director general al Renault, a Bollore beneficiat de un pachet compus dintr-un salariu fix de 900.000 de euro, o compensatie variabila de maxim 125% din salariu fix si 50.000 de actiuni, ceea ce inseamna un pachet potential de ordinul a 3,7 milioane euro la cursul actual la bursa al actiunilor Renault.In cazul lui Carlos Ghosn, daca se exclude remuneratia primita de acesta in calitate de presedinte al Nissan, si care cumulata cu cea de la Renault i-a permis lui Ghosn sa cumuleze o remuneratie de 15 milioane de euro pe an, Carlos Ghosn a primit de la Renault o remuneratie anuala de maxim 4,7 milioane euro. Insa aceasta dupa ce in 2018 a acceptat sa isi diminueze salariul cu 30%, la presiunile guvernului francez.In 2019, vanzarile totale ale grupului auto Renault au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule, in schimb, vanzarile mondiale de autoturisme si utilitare marca Dacia au crescut anul trecut cu 5,1% pana la 736.570 unitati.