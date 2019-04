Pascal Cassecuelle, Bayer Crop Science: Agricultura digitala va da mai multa putere agricultorilor romani

#interviu

Anul 2019 a adus pentru dumneavoastra o mare provocare: ati preluat divizia de Crop Science a Bayer pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova. Cu ce se ocupa aceasta divizie si ce beneficii aduce ea pentru agricultura din aceste trei tari?

Ce inseamna, ca forta in piata, combinarea acestor doua mari companii, Bayer si Monsanto? Ce plusvaloare a adus Monsanto activitatii Bayer pe acest segment?

Ati vorbit despre responsabilitatea fermierilor de a crea "mai mult cu mai putin", adica sa creasca productia cu 50% pana in 2050, insa facand fata schimbarilor climatice, eroziunii solului sau a deficitului de apa. Cum estimati ca vor face fata acestei responsabilitati?

Ce se va intampla cu agricultura, dupa 2050? Cum arata, de fapt, agricultura viitorului?

In ziua de astazi senzatia tuturor este ca nu mai putem avea incredere nici in legumele, nici in fructele pe care le gasim in supermarketuri si hypermarketuri. Care este realitatea, de fapt, si cum ne putem asigura ca alimentele pe care le cumparam nu sunt nocive pentru noi, ci au fost crescute in conditii de calitate (de la seminte, la ingrasamant si substante folosite la stropit etc.)?

Revenind la activitatea Bayer in Romania, Bulgaria si Republica Moldova, ce planuri aveti pentru acest an si ce estimari de natura financiara ne puteti oferi?

Ce provocari aduce activitatea in aceste tari pentru o multinationala ca Bayer?

Si totusi, ce parere v-ati facut de Romania, de cand ati venit in aceasta tara?

Si totusi, ce parere v-ati facut de Romania, de cand ati venit in aceasta tara? Divizia Crop Science a Bayer ii ajuta pe fermierii din intreaga lume sa produca alimente sigure si nutritive pentru o planeta care are nevoie de hrana.Facem acest lucru prin dezvoltarea si adaptarea la nevoile locale a produselor de protectie a plantelor, a semintelor de porumb, rapita si legume, dar si a unor instrumente digitale (de exemplu FieldView) care ajuta fermierii sa beneficieze la maximum de terenul lor, intr-un mod durabil.Echipele noastre din teren lucreaza indeaproape cu fermierii pentru a pozitiona aceste tehnologii in modul cel mai potrivit.Demersul este unul benefic in primul rand pentru fermieri, care se pot baza pe sfaturile si tehnologiile noastre pentru a obtine randamente mai fiabile. In al doilea rand, este benefic pentru Romania, care a ajuns acum pe primul loc din UE28 ca producator si ca exportator de porumb.Nu in ultimul rand, este benefic pentru consumatorii care au acces la o alimentatie in care pot avea incredere.Aceasta combinatie inseamna crearea unui lider agricol global si local, cusi formarea unui campion european cu o capacitate imensa de inovare.Pentru a va oferi o perspectiva,, ceea ce reprezinta cu 50% mai mult decat cel al urmatorului nostru concurent* si avem peste 8.000 de angajati in cercetare si dezvoltare.La nivel global, combinam capacitatile Bayer in domeniul produselor chimice si biologice de protectie a plantelor, cu ultima generatie de seminte, biotehnologii si platforme digitale ale companiei Monsanto.De asemenea, combinam doua branduri foarte puternice, in care fermierii din intreaga lume au incredere: Bayer si Dekalb.La nivel local, aceasta achizitie este, de asemenea, o oportunitate de fi partenerii mai multor multi fermieri, printr-o echipa de teren semnificativ mai mare.Doar 3% din suprafata pamantului este adecvata pentru agricultura si, in fiecare an, pierdem 12 milioane de hectare de sol fertil datorita eroziunii sau urbanizarii.Acest lucru este echivalent cu pierderea a 100% din terenul agricol romanesc in fiecare an! In acelasi timp, populatia mondiala creste cu aproximativ 80 de milioane in fiecare an.Exista o singura solutie la aceasta ecuatie:Vom continua sa dezvoltam tehnologii care cresc randamentul. De exemplu, astazi in Romania avem hibrizi de porumb Dekalb care pot producein conditii reale din teren, productie care este de peste 3 ori mai mare decat media tarii.De asemenea, comercializam hibrizi de rapita Dekalb care rezista furtunilor de vara, iar agricultorii care i-au plantat anul trecut au vazut diferenta.In acelasi timp, instrumentul nostru digital de agricultura Fieldview ii ajuta pe fermieri sa monitorizeze si sa inteleaga ce se intampla pe fiecare metru patrat al campurilor lor, astfel incat sa-si poata adapta modul de lucru.De exemplu, acestia ar putea reduce fertilizarea acolo unde aceasta nu este necesara, ar putea ajusta, de asemenea, densitatea semintelor la potentialul solului lor si ar putea cuantifica mai bine consumul de apa pentru ajustarea irigarii.Viitorul agriculturii inseamna sa ii ajutam pe fermieri sa ia decizii mai bune pentru a putea produce mai mult cu mai putin. Agricultura este o afacere riscanta, care va ramane expusa conditiilor meteorologice, insasa atenueze toti ceilalti factori de risc.Analizand date istorice si in timp real, un instrument precum Fieldview ii va ajuta pe agricultori sa aleaga semintele potrivite sau sa inteleaga dezvoltarea bolilor in domeniu, astfel incat sa aplice, de exemplu, fungicidul potrivit la momentul potrivit si numai acolo unde este necesar.In unele cazuri, se vor folosi mai putine produse de protectie a plantelor sau mai putine ingrasaminte.Si apropo, viitorul a inceput deja. Fieldview a fost lansat aici si ne asteptam ca anul acesta sa dotam cu acest instrument 150 de fermieri care acopera peste 200.000 de hectare de teren din Romania.Un studiu realizat anul trecut de catre Agrobiotechrom arata ca 44% dintre consumatorii urbani din Romania sunt preocupati de calitatea alimentelor. In acelasi timp, nu exista nicio indoiala ca agricultura moderna si-a indeplinit scopul.In intreaga lume, foametea a devenit mult mai putin frecventa, in timp ce in economiile dezvoltate hrana a devenit ieftina, bogata si sigura.De exemplu,pentru reziduurile de pesticide din alimente: aplica un factor de siguranta de 100 pentru a calcula limita maxima a reziduurilor si mii de controale au loc in fiecare an.Acest lucru demonstreaza ca stiinta nu este suficienta si ca trebuie sa facem mai mult pentru a demonstra ca agricultura moderna este sustenabila. Asta inseamna sa petrecem mai putin timp pe teren si mai mult timp pentru a comunica cu publicul.In mod concret, avem un proiect in Romania numit Forward Farming , in cadrul caruia vom colabora cu fermierii pentru a arata publicului cum se practicaDe asemenea, inseamna ca trebuie sa fim mai transparenti cu stiinta noastra. Bayer a fost prima companie care a pus la dispozitia publicului larg studiile sale de reglementare prin intermediul site-ului www.cropscience-transparency.bayer.com Bayer este mai mult decat agricultura. Avem, de asemenea, o divizie de Consumer Health cu produse de ingrijire ca Elevit, Redoxon sau Bepanthen si o prezenta importanta in oncologie, sanatatea femeilor si tratamente cardiovasculare prin divizia noastra Pharmaceuticals.Activitatea Bayer ramane dinamica in cele trei tari in care avem peste 450 de angajati pentru o cifra de, inclusiv exporturile.Ca in orice alta tara, obiectivul nostru este sa respectam promisiunile pe care le facem pacientilor si clientilor nostri.Pentru aceasta avem nevoie de oameni talentati si implicati, astfel ca ne straduim sa ramanem unul dintre angajatorii preferati din Romania, Bulgaria si Moldova.Dar toate activitatile noastre sunt puternic reglementate si putem investi si aduce inovatii doar daca avem un cadru relativ previzibil. In acest sens, de exemplu,Am ajuns in Romania impreuna cu sotia mea, acum 2 ani, dupa ce am trait si am lucrat in 6 tari diferite. Suntem profund impresionati de deschiderea romanilor. Ne-a fost usor sa ne simtim ca acasa aici in Bucuresti, dar ne-am indragostit de Muntii Carpati, unde facem drumetii, ciclism si schiem!