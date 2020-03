Profi doneaza 1.000.000 de lei pentru dotarea sectiilor ATI cu ventilatoare

Rugamintea vine in mijlocul unei crize care poate ajunge la foarte mari proportii, spun reprezentantii Profi care subliniaza ca acesta este unul dintre putinele momente in viata fiecaruia in care un simplu gest poate salva vieti. "Fiecare zi de amanare inseamna vieti pierdute", se arata intr-un comunicat de presa remis de companie."De ce spun asta? Avem informatia clara ca sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) ale sistemului nostru de sanatate nu au capacitatea, nu sunt pregatite sa faca fata unui volum atat de mare de pacienti cu nevoie de intubare si de APARATE DE VENTILATIE", a declarat Pawel Musial, Director general in exercitiu al retelei PROFI.Domnul Dorel Sandesc, presedintele ATI din Romania, spune "Daca vine ca un val, ca un tsunami, va bloca sistemul. Romania dispune de 2356 de paturi imediat disponibile, din care 1292 nu au ventilatoare si alte echipamente. Dotarea completa a 1292 de paturi necesita aproximativ 139.000.000 euro".Pentru a fi salvat, cineva afectat grav de Coronavirus are nevoie sa fie intubat si ventilat timp doua saptamani."Este vorba de sume foarte mari de bani si de timp extrem de scurt in care trebuie intervenit. Fiecare zi pierduta in a se mai comanda aceste aparate, in mod real si cu certitudine ne va COSTA VIETI.Fiecare donatie pentru acest scop conteaza!" a adaugat Calin Costinas, Director general adnunct PROFI."Facem un apel de la om la om! De la manager la manager! Haideti si voi, alaturi de noi, sa ne implicam acum, cand conteaza foarte mult gestul nostru. In mod real, acum avem sansa sa salvam vieti de oameni daca ne unim eforturile si dam, impreuna, o mana de ajutor sistemului nostru medical care altfel nu ar face fata valului tsunami care ne putem astepta sa vina. Acesta este un moment in care TREBUIE SA NE IMPLICAM TOTI! Mai ales noi managerii, care avem putere de decizie.Va rugam asadar din tot sufletul sa fim operativi, sa fim umani, sa constientizam cat mai repede cat de mult conteaza sau poate sa conteze, in aceste momente fara precedent, discernamantul, calitatea de a fi om inainte de toate si curajul de a te implica real! Fiecare zi de intarziere va insemna vieti pierdute!", se arata in comunicatul companiei.Daca va hotarati sa va implicati activ, luati legatura cu dl. Prof. Dr. Dorel Sandesc, presedintele Asociatiei Non Profit pentru A.T.I. "Aurel Mogoseanu".