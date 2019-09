Razvan Pascu intra in actionariatul FlightClaim.ro

FlightClaimEU.com este o companie olandeza fondata de un fost bancher din Olanda, cu afaceri in 16 tari din Europa, parte din grupul de firme Claims Corporation Network, cu activitate in toata Europa in domeniul compensatiilor pentru clienti pe RCA, CASCO si alte tipuri de asigurari."Ne bucuram sa il avem alaturi de noi pe Razvan Pascu, un om care nu numai ca stie domeniul turismului, dar care este si pasionat de aviatie si care este iubit si respectat de publicul roman.Cand am inceput sa lucram cu compania sa de consultanta eram foarte la inceput pe piata din Romania si aveam cateva zeci de cereri de compensatii pe luna, iar acum am ajuns sa ajutam lunar peste 1.000 de romani sa isi primeasca compensatii de 250-600 euro de la companiile aeriene.Ne dorim ca experienta lui in turism si pasiunea noastra pentru tehnologie si industria aeronautica sa sustina cresterea in Romania a brandului FlightClaim.ro si sa ramanem mult timp lideri de piata.", a declarat Cees Werff, director general CCN Group."Urmaresc indeaproape domeniul turismului de peste 12 ani, iar de mai bine de 4 ani sunt implicat in diferite business-uri asociate turismului. Ma bucur sa pot fi un promotor al drepturilor pasagerilor si apreciez modul personalizat in care FlightClaim.ro alege sa trateze fiecare solicitare in parte, colaborand cu avocati din Romania si din toata Europa, dar si specialisti in industria aeronautica care vin cu o expertiza bogata ce ajuta in comunicarea cu companiile aeriene", a declarat Razvan Pascu.Echipa din Romania a FlightClaim.ro a ajuns deja la 7 angajati si colaboratori, iar alte echipe se ocupa de clienti din toata Europa de la sediile din Amsterdam si Rotterdam.In plus, exista parteneri locali in multe dintre tarile europene, dar si India si China. FlightClaim colaboreaza de asemenea cu avocati din toata Europa, care duc in Instanta unele cazuri ale clientilor, in care companiile aeriene refuza sa plateasca compensatiile si sa respecte drepturile pasagerilor, iar in ultima vreme multe agentii de turism si companii de asigurari de calatorie au semnat contracte de parteneriat cu FlightClaim in Romania si in alte tari din Europa, pentru a putea sa recupereze compensatiile pentru clientii/pasagerii lor.Cu toate acestea, nici 2% dintre pasagerii romani ai curselor aeriene care au intarzieri peste 3 ore sau ai unor zboruri anulate (inclusiv zboruri charter) se preocupa de solicitarea acestor compensatii care se situeaza intre 250-600 euro in functie de distanta de zbor, motivele fiind diverse, de la lipsa timpului, necunoasterea legii si drepturilor pasagerilor sau din cauza modului complicat in care se solutioneaza multe dintre cereri.Aici intervin companii intermediare precum FlightClaim.ro care au angajati oameni specializati in recuperarea acestor sume de la companiile aeriene, dar si avocati, si care cunosc toate demersurile care trebuie facute astfel incat compania aeriana sa nu trimita pasagerului un refuz de plata. Toata activitatea FlightClaim este coordonata la nivel european tot de o romanca, Ramona Colea, cu expertiza pe zona de aviatie."Ne bucuram ca Razvan Pascu a acceptat propunerea noastra de a deveni partener si actionar FlightClaim.ro, un business care ii ajuta pe clienti sa obtina de la companiile aeriene compensatii de pana la 600 euro, fara niciun cost initial si doar bazat pe comision de succes.La noi apeleaza oameni ocupati sau care nu se pricep si nu isi doresc bataia de cap de a se lupta cu companiile aeriene in argumente tehnice si juridice, iar specialistii nostri cunosc toate metodele prin care companiile aeriene incearca sa nu le plateasca compensatiile clientilor", a declarat Ramona Colea, directorul operational al FlightClaim.In fiecare zi, aeroporturile din Romania inregistreaza 3-7 zboruri intarziate peste 3 ore sau anulate.Compania olandeza FlightClaim.ro inregistreaza zilnic intre 30 si 50 de cereri de compensare de la pasagerii romani care doresc sa isi primeasca drepturile de la companiile aeriene.Aproximativ 8 din 10 cereri sunt solutionate pozitiv, iar pasagerii ajung sa isi primeasca compensatia conform legii, insa cu unele companii aeriene se ajunge in Instanta pentru refuz de plata, iar acest lucru inseamna intarzieri chiar si mai mult de un an pentru clienti.Perioada cea mai aglomerata din punctul de vedere al cererilor primite de catre FlightClaim.ro este sezonul de vara, cand companiile aeriene se supra-aglomereaza, iar FlightClaim.ro a inregistrat o cerere la fiecare 20-30 de minute.