Reprezentantii mediului de business concureaza pentru un loc pe podiumul Corporate Tennis Open 4

au inceput inscrierile!

Meciurile se vor disputa pe terenurile de tenis din cadrul Pescariu Sports & Spa, Bucuresti, iar jucatorii sunt invitati, in prima zi a turneului, la un cocktail oficial, care va avea loc in lounge bar-ul clubului The Gallery.Pasionatii de tenis vor putea concura la una dintre urmatoarele probe: echipe, simplu masculin, simplu feminin, dublu.In ceea ce priveste sistemul de joc, turneul se desfasoara in doua etape: cea a grupelor si etapa finala.In primul weekend se desfasoara meciurile din grupe, care se vor disputa in sistem "fiecare cu fiecare" cu seturi pana la 7 (cu tiebreak la 7-7).Echipele si jucatorii care se califica in etapa finala vor concura in cel de-al doilea weekend pentru castigarea trofeelor si premiilor puse in joc.Sistemul de desfasurare al etapei finale este: "2 din 3 seturi", cu seturi pana la 6, cu super tiebreak in decisiv.Pe parcursul celor doua weekend-uri, reprezentantii din companii au ocazia sa-si demonstreze abilitatile sportive, sa faca networking si sa concureze pentru un loc pe podiumul competitiei.Printre companiile inscrise de-a lungul editiilor se afla: Bancpost, Danfoss, Caroli, Oscar Downstream, Biroul de Credit, Optim Project Management, KPMG, Red Bull, Faberron, Eurobank Property Services, Schneider Electric, Eurolife ERB Asigurari de Viata, Holograma 3D, Raiffeisen, Gothaer, EY Romania, Deloitte Romania, Accenture, Ericsson, Novotel si Heineken.Inscrierea in cadrul competitie se face direct pe site-ul BusinessMark sau prin transmiterea unui mail la office@business-mark.ro Turneul este organizat de BusinessMark in parteneriat cu Tenisshop, Finlandia, Vinexpert, TerraBisco, Redis Nutritie, Pintea Events, Mihaela Hurezeanu - John Maxwell Team, PESCARIU SPORTS & SPA, Rent for Comfort.Radioul oficial al turneului este: Europa FM.Partenerii media ai competitiei sunt: AGERPRES, Men's Health Romania, NewMoney, Curierul National, MoneyBuzz, IQads, SMARK, Open Tenis, Sportclasic.ro, Tenisdecamp, Market Watch, TransilvaniaBusiness, Bucuresteni.ro, Debizz,, Jurnalul de Afaceri, Manager Express, Revista Valoarea, Global Manager, Administratie.ro, Energynomics.ro, Roportal, Financial Market, Portal Management, Gazetadestiri, Vox Capital, Financiarul.ro, FEMEI IN AFACERI, AngajatorulMeu.ro, MediaRabbit, PRBox, Rbeconnect, Chalbert, SpatiulConstruit.ro.BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.