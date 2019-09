Studiu: In Romania, un manager participa anual la cursuri in valoare medie de peste 1.000 de euro

Prima si singura cercetare cantitativa ce masoara tendintele in materie de invatare si dezvoltare / learning & development (L&D) din tara noastra a fost realizata, pentru platforma Learning Network, de Valeriu Frunzaru, Conferentiar si Prodecan al Facultatii de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA, si Maria Predoiu, Antreprenor EdTech si Presedinte al Senatului IAA Romania.Cursurile la care angajatii romani participa cel mai mult sunt cele de comunicare, leadership si business & management, peste 55% dintre respondenti confirmand ca au derulat in companiile lor astfel de programe.Tematici precum marketing, creativitate & inovare sau well-being sunt inca destul de putin cautate de companii, doar o treime dintre respondenti optand pentru astfel de programe pentru angajatii lor."Intr-o realitate cu transformari profunde, intr-un moment in care atat la nivel local, cat si global criza fortei de munca pregatite sa faca fata provocarilor viitorului este din ce in ce mai vizibila, programele de L&D sunt indispensabile oricarei companii, pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila. Dar cum putem dezvolta sectorul L&D fara a avea o imagine de ansamblu a acestei industrii atat de importante in Romania? De la aceasta dilema a pornit echipa Learning Network cand a hotarat sa vina in sprijinul expertilor de L&D, HR-ilor sau companiilor de training, cu date concrete pentru a putea dezvolta programe cu impact tot mai mare pentru talentele din Romania." - Clementina Anghelache, fondator Learning NetworkUltimii doi ani au inregistrat o tendinta de crestere a investitiilor in programele de pregatire a angajatilor, dupa cum releva "L&D Industry Survey - Romania 2019".Peste 60% dintre respondenti au confirmat ca bugetele alocate pentru L&D sunt la fel sau mai mari in 2019 fata de anul anterior si peste 70% dintre respondenti au confirmat ca bugetele alocate au crescut in 2018 fata de 2017.Exista multe oportunitati pentru a imbunatati oferta pentru sectorul L&D. In timp ce peste jumatate (56%) dintre respondenti s-au declarat multumiti si foarte multumiti de oferta de traininguri, doar 34% sunt multumiti de cea de coaching si numai 12% de programele de mentorat.Cele mai cautate domenii pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor din departamentele de resurse umane sunt legate de recrutare, tendinta dictata de criza generala a fortei de munca.La polul opus, tematica cel mai putin aleasa pentru angajatii din HR este "Incluziune si egalitate de sanse", ce ar putea, de altfel, sa rezolve provocari referitoare la retentie.In ce priveste alegerea unei companii furnizoare de programe de formare, cele mai importante criterii utilizate sunt: expertiza companiei furnizoare (in domeniul de invatare si in industrie), prestigiul trainerului in domeniul sau, sa ofere instrumente de masurare a impactului programului si sa aduca servicii inovative.Peste 80% dintre respondenti au acordat acestor criterii un scor de 4 sau 5 (din 5 maxim).La polul opus, criterii precum vechimea pe piata, portofoliul de clienti, oferirea unei acreditari in urma cursului sau diversitatea ofertei influenteaza doar in mica masura alegerea companiei furnizoare de programe de formare.Cand vine vorba de alegerea trainerului, 90% dintre respondenti se uita in primul rand la expertiza in domeniul de invatare si experienta/abilitatile de facilitare a sesiunii de training.Interesant este faptul ca pentru companii conteaza mai putin acreditarile trainerului sau prestigiul sau, in selectarea acestuia.Si in cazul alegerii unui coach, cele mai importante criterii sunt experienta in coaching si abilitatile de comunicare, pentru peste 90% dintre respondenti. Prestigiul sau acreditarea acestuia sunt mai putin importante.Pentru angajatii companiilor prezente in Romania, sunt preferate, ca durata si format, trainingurile de 2 zile, organizate la sfarsitul saptamanii si axate pe practica (studii de caz, workshopuri) mai degraba decat pe teorie.La cercetarea "L&D Industry Survey - Romania 2019", realizata pe baza unui chestionar online, au raspuns 576 de specialisti in resurse umane, L&D si manageri din companii romanesti si multinationale, in perioada februarie - mai 2019. Respondentii provin din toata tara, din companii mari, medii sau mici si din toate domeniile economice. Pentru a asigura relevanta studiului, instrumentul de cercetare a fost rafinat prin consultarea unei echipe de specialisti din resurse umane si L&D.Studiul integral poate fi comandat online, la https://www.learningnetwork.ro/learning-industry-survey, pana la data de 30 septembrie fiind valabila oferta de tip early-bird, de 490 de lei. Concluziile acestuia vor fi prezentate in cadrul evenimentului Learning Network Festival , ce va avea loc la Bucuresti, in perioada 2-4 octombrie, 2019.