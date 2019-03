Un tribunal din Tokyo a aprobat eliberarea pe cautiune a fostului sef Nissan

Carlos Ghosn a acceptat sa fie supravegheate video si sa-i fie monitorizate discutiile. Cautiunea a fost stabilita la un miliard de yeni (noua milioane de dolari).Procurorii pot face apel la decizia de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn. Daca procurorii fac apel si tribunalul il respinge, Ghosn va fi eliberat dupa mai mult de 100 de zile petrecute in inchisoare.In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015.Noua echipa de avocati a lui Carlos Ghosn a anuntat luni ca este optimista ca in curand ar putea fi eliberat pe cautiune fostul presedinte al Nissan si ca va urmari o strategie de aparare diferita de cea a fostei echipe in privinta acuzatiilor care i se aduc.La o conferinta de presa, noul avocat al lui Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, a declarat: "Cred ca este posibil ca Ghosn sa fie eliberat in viitorul apropiat". El a explicat ca echipa sa nu va se va limita la strategia adoptata de fostul avocat al lui Ghosn, Motonari Otsuru, care a fost inlocuit in februarie. Acesta ceruse de doua ori eliberarea pe cautiune a clientului sau, dar a fost refuzat de fiecare data. Tribunalul din Tokyo a justificat privarea de libertate a lui Carlos Ghosn prin riscul de ascundere sau distrugere a probelor, precum si prin riscul de fuga. Procurorii au argumentat ca Carlos Ghosn ar putea fi tentat sa se sustraga justitiei japoneze.Reprezentantii Nissan nu au dorit sa comenteze decizia privind eliberarea pe cautiune a lui Carlos Ghosn.In 20 februarie, Junichiro Hironaka a dezmintit acuzatiile impotriva clientului sau, apreciind ca acest caz ar fi o problema interna a Nissan, iar mentinerea lui Ghosn in inchisoare arata ca Japonia este in dezacord cu normele juridice internationale.Junichiro Hironaka, in varsta de 73 de ani, este celebru pentru ca a castigat cazuri intens mediatizate, inclusiv achitarea politicianului Ichiro Ozawa, acuzat de nereguli financiare."Nu sunt vinovat de acuzatiile care mi se aduc si astept cu nerabdare sa-mi apar reputatia in instanta. Nimic nu este mai important pentru mine sau pentru familia mea", se arata intr-un comunicat publicat in ianuarie de Carlos Ghosn.Carlos Ghosn a beneficiat in mod incorect de o compensatie de 7,8 milioane de euro (noua milioane de dolari) de la societatea mixta dintre Nissan si Mitsubishi, in perioada aprilie - noiembrie 2018, au anuntat cei doi producatori auto niponi.In urma derularii unei investigatii interne comune, s-a descoperit ca Ghosn a fost recompensat de o societate mixta, cu sediul in Olanda, fara ca vreun membru al Consiliilor de Administratie sa fie informat, au aratat directorii generali ai Nissan - Hiroto Saikawa si Mitsubishi - Osamu Masuko.Nissan este actionarul principal al Mitsubishi Motors.Cei doi producatori auto niponi au precizat ca iau in considerare modalitati de a recupera suma de noua milioane de dolari de la Ghosn.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unitati mai mult decat Volkswagen si Toyota.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.