Blugii LEVI valoreaza mai mult decat se asteptau cei de la Levi Strauss

Compania, cu o vechime de 166 de ani, anuntase initial ca va oferi 36,7 milioane de actiuni cu pretul intre 14 si 16 dolari, dar pe fondul cresterilor de pe piata bursiera pretul unei actiuni a fost stabilit la 17 dolari, ceea ce va evalua capitalizarea sa bursiera la aproximativ 6,60 miliarde de dolari. Compania va debuta joi la bursa de la New York, avand simbolul "LEVI".Familia Haas, descendentii lui Levi Strauss, a vandut actiuni in valoare de aproximativ 357 milioane de dolari."Credem ca avem oportunitati semnificative pentru a ne extinde prezenta pe pietele emergente cheie, cum ar fi China, India si Brazilia, pentru a stimula cresterea pe termen lung", se arata intr-un comunicat al companiei americane.In perioada noiembrie 2017 - noiembrie 2018, veniturile nete au crescut la 5,8 miliarde de dolari, de la 4,9 miliarde de dolari in urma cu un an. Profitul net s-a situat la 285,2 milioane de dolari, usor peste nivelul de 284,6 milioane de dolari in urma cu un an.Levi Strauss a mandatat bancile Goldman Sachs Group, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley si JPMorgan Chase & Co sa se ocupe de aceasta oferta publica initiala.Compania trebuie sa faca fata noilor rivali aparuti pe piata si cresterii popularitatii stilurilor de pantaloni mai confortabili, precum leggings sau cei pentru yoga.Faimosii pantaloni blue jeans au fost lansati pe piata de Levi Strauss in anii 1870 la San Francisco, in momentul de varf al Goanei dupa Aur din California. Compania, care detine de asemenea si marca Dockers, este considerata responsabila pentru popularizarea blugilor in randul maselor de cumparatori dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. In anul 1971, firma Levi Strauss a devenit pentru prima data o companie publica, dar in 1985 descendentii lui Levi Strauss au decis sa o retransforme intr-o companie privata.